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СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации. Об этом изданию The Moscow Times рассказали несколько сотрудников медицинского учреждения.

По словам одного из врачей, троих раненых привезли в больницу 8 августа около четырех часов дня, «голых и завернутых в полупрозрачные пластиковые пакеты». Состояние пациентов заставило персонал заподозрить у них признаки радиоактивного заражения, отметил собеседник издания. Однако, по его словам, ни руководство больницы, ни чиновники регионального минздрава, ни представители властей не уведомили врачей о возможной опасности.

«Персонал, мягко говоря, в ярости», – сказал один из врачей. Он отметил, что больница, куда привезли пострадавших, является государственной, а не военным госпиталем. По словам медика, пострадать могли не только врачи, но и другие пациенты, которые в этот момент находились в медицинском учреждении.

Как отмечает издание, врачи, рассказавшие об этом, сами не были задействованы в лечении пострадавших при взрыве. Поговорить со специалистами, которые ухаживали за ранеными, не удалось – они отказались общаться с журналистами. Их коллеги утверждают, что врачи по просьбе ФСБ подписали соглашение о неразглашении. «Их не заставляли подписывать, но, когда приезжают трое агентов ФСБ и просят что-то подписать, мало кто откажется», – сказал источник издания. Копию этого документа сотрудники The Moscow Times получить не смогли.

Собеседники издания также рассказали, что сотрудникам больницы после случившегося предложили съездить на обследование в Москву, многие согласились. Первая группа врачей вылетела в столицу на следующий день. По словам трех источников The Moscow Times, у одного из медиков в мышечной ткани обнаружили цезий-137 – радиоактивный изотоп, являющийся побочным продуктом ядерного распада урана-235.

Отмечается, что пострадавший врач отказался от комментариев. Министерство здравоохранения, ФСБ, власти Архангельска и руководство больницы также не стали комментировать изданию эту информацию.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.