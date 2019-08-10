«Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском

Антон Ваганов / ТАСС

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте госкорпорации. Ранее Министерство обороны сообщало о двоих погибших и шестерых раненых.

Как уточнил «Росатом», взрыв произошел во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке. Госкорпорация выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать им необходимую помощь.

Взрыв на территории воинской части, расположенной неподалеку от Северодвинска, произошел 8 августа. Министерство обороны сообщило, что на полигоне проводились испытания жидкостного реактивного двигателя. Других подробностей в сообщении ведомства не было. По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, испытывали двигатель корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

Во второй половине четверга администрация морских портов западной Арктики в связи с происшествием на полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. Причины такого решения не объяснялись. По данным «Коммерсанта», в воду в результате взрыва могли попасть тонны крайне токсичного вещества – гептила (компонент ракетного топлива). Запрет на судоходство в таком случае вызван необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом, отметило издание. Кроме того, военным понадобится время, чтобы найти в воде фрагменты разрушенной ракеты. А через три-четыре недели гептил растворится в воде до безопасной концентрации и необходимость в ограничениях отпадет сама собой, заключил «Коммерсантъ».

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

В пятницу местные СМИ сообщили, что после взрыва на полигоне в аптеках Архангельска и Северодвинска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты. Ажиотаж начался вечером 8 августа, люди раскупали йод в таблетках, йодомарин, обычный йод и йодистый калий. Есть теория, что йодосодержащие препараты способны защитить организм от накопления радиоактивных изотопов.