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СМИ узнали о попадании токсичного вещества в Белое море после взрыва под Архангельском

В результате взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области тонны крайне токсичного вещества могли оказаться в водах Белого моря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Именно из-за этого, по данным издания, могла быть закрыта для гражданского судоходства акватория Двинского залива.

Накануне на полигоне под Архангельском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Два специалиста погибли, еще несколько были доставлены в больницы. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано непродолжительное превышение радиационного фона.

Во второй половине четверга стало известно, что администрация морских портов западной Арктики в связи с происшествием на полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. Причины такого решения не объяснялись.

Как рассказал «Коммерсанту» один из военных моряков, закрытие акватории может быть связано с тем, что в воду попало токсичное вещество. По словам источника, в ходе испытаний запущенная специалистами Минобороны ракета могла разрушиться, в результате чего топливо – несимметричный диметилгидразин (гептил) – соединилось с окислителем и произошел взрыв. При этом обломки ракеты упали в море.

Запрет на судоходство в таком случае вызван необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом, отмечает издание. Кроме того, военным понадобится время, чтобы найти в воде фрагменты разрушенной ракеты. А через три – четыре недели гептил растворится в воде до безопасной концентрации, и необходимость в ограничениях отпадет сама собой, заключил «Коммерсантъ».