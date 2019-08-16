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Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области

Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте службы.

В сообщении отмечается, что метеорологическая обстановка, сложившаяся в этот день в Архангельской области, способствовала быстрому рассеянию облака.

Ранее Норвегия сообщила, что обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне рядом с Северодвинском. Радиоактивные частицы были выявлены при заборе образцов в поселке Сванвик, который находится на границе с Мурманской областью.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.