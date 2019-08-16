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Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области

Ведомости
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Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте службы.

В сообщении отмечается, что метеорологическая обстановка, сложившаяся в этот день в Архангельской области, способствовала быстрому рассеянию облака.

Ранее Норвегия сообщила, что обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне рядом с Северодвинском. Радиоактивные частицы были выявлены при заборе образцов в поселке Сванвик, который находится на границе с Мурманской областью.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

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Политика
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Гудков подал иск в суд из-за отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Представители экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова подали иск в Мосгорсуд из-за отказа окружной избирательной комиссии зарегистрировать политика в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщается на странице Гудкова в Faceboоk.

«Как и обещали, подали иск в Мосгорсуд по нерегистрации Дмитрия на выборах. О принятии к рассмотрению станет известно в понедельник, тогда же суд должен будет назначить дату заседания по делу (речь должна идти о следующей неделе)», — говорится в сообщении. 

Гудков в настоящее время отбывает административный арест — 30 июля Тверской суд Москвы отправил его в спецприемник на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) за несогласованный митинг у мэрии 27 июля.  

В середине июля стало известно о недопуске ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После этого в столице начались массовые акции протеста. На митинге 27 июля были задержаны более 1000 человек.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда

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Путин дал российское гражданство бывшему замминистра внутренних дел Украины

Ведомости
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Президент Владимир Путин дал российское гражданство Дмитрию Вороне, родившемуся на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Дата его рождения совпадает с данными человека, много лет работавшего в системе правоохранительных органов Украины.

В 2010 г. Ворона занимал должность заместителя министра внутренних дел Украины, а затем переведен на пост председателя государственной миграционной службы. В 2011 г. президент Виктор Янукович назначил Ворону снова на должность замглавы МВД, руководящего работой аппарата ведомства. В 2012 г. Ворона был назначен заместителем министра юстиции.

В 2018 г. крымские СМИ сообщали, что Ворона – внештатный советник главы Крыма Сергея Аксенова.

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Политика
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Виталий Калоев выдвинулся в гордуму Владикавказа от «Единой России»

Ведомости
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Виталий Калоев, убивший в 2004 г. швейцарского авиадиспетчера, по ошибке которого разбился российский самолет, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России». Об этом сообщает агентство Sputnik.

Кандидатура Калоева была определена в результате предварительного голосования «Единой России», по его итогам он был в числе лидеров, отмечается на сайте регионального отделения партии.

Калоев в 2004 г. убил авиадиспетчера Петера Нильсена, который считался виновником катастрофы с самолетом авиакомпании «Башкирские авиалинии». Трагедия произошла в 2002 г. Российский лайнер с пассажирами на борту столкнулся в небе над Боденским озером с грузовым Boeing компании DHL. В результате катастрофы погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка. Среди погибших были дети и жена Калоева.

В 2004 г. швейцарский суд признал Калоева виновным в убийстве Нильсена и приговорил россиянина к восьми годам тюрьмы. В ноябре 2007 г. он был освобожден за примерное поведение.

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Бизнес
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Ушаков связал освобождение Дельпаля с визитом президента России во Францию

Ведомости
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон неоднократно говорили о партнере Baring Vostok, французе Филиппе Дельпале, который был арестован вместе с основателем фонда Майклом Калви и до последнего времени содержался в СИЗО, а 15 августа был отпущен судом под домашний арест. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, анонсируя официальный визит президента России во Францию.

«15 августа, вы знаете, Филипп Дельпаль, французский бизнесмен, партнер фонда Baring Vostok освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. Это я упоминаю в связи с тем, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с нашим президентом. Вот непосредственно перед визитом [Путина во Францию] такое решение суда», – сказал Ушаков.

Путин 19 августа встретится с Макроном в его официальной резиденции форт Брегансон. Президенты обсудят обеспечение безопасности в Европе, сказал Ушаков. Возможны усилия по урегулированию украинского конфликта, в том числе в рамках нормандского формата, добавил он.

Дельпаль является одним из фигурантов «дела Калви» и обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, обвиняемый причастен к тому, что на балансе «Восточного» вместо прав требований к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. оказались 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group. Следствие считает, что этот пакет акций стоил 600 000 руб. В феврале Дельпаль был арестован, но накануне Мосгорсуд перевел его под домашний арест. Прокурор и следователь в ходе заседания заявили, что не возражают против этого, поскольку у француза появилось постоянное место жительства в Москве, где он может находиться на время следствие.

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Политика
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Кремль объявил о возобновлении контактов в сфере безопасности с Францией

Ведомости
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Россия и Франция возобновят контакты по линии безопасности, прерванные после начала украинских событий в 2014 г. Стороны согласовали проведение 9 сентября в Москве Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором будут участвовать министры иностранных дел и обороны двух стран. Об этом помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил журналистам в пятницу накануне официального визита Путина во Францию. «2 + 2» – этот формат вновь задействуется, что очень важно с точки зрения выработки совместных подходов к актуальным международным проблемам и проблемам в области безопасности», – отметил помощник Путина.

Ранее в июне восстановление замороженного по инициативе французских властей формата «2 + 2» обсуждали премьер-министры России и Франции Дмитрий Медведев и Эдуар Филип. «Я считаю, что решения, связанные с отменой тех или иных форматов общения, они ошибочны», – говорил по итогам переговоров Медведев. Восстановление полного формата общения на уровне межправительственной комиссии России и Франции, а также создание новых форматов зависит от французских партнеров, отмечал российский премьер: «Поскольку не мы блокировали эти форматы, естественно, не нам их сейчас снова восстанавливать. Мы готовы общаться в любом варианте».

По словам Ушакова, в последнее время контакты по политической линии между Москвой и Парижем активизировались: кроме неоднократных встреч, телефонных разговоров и обмена посланиями президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялись также встречи премьер-министров двух стран.

Из стран G7 переговоры в таком же формате «2 + 2» у России в настоящее время сохраняются только с Японией.

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Авто
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«Интерфакс»: «АвтоВАЗ» отозвал 11 000 автомобилей Lada Granta

Ведомости
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«АвтоВАЗ» отозвал более 11 000 автомобилей Lada Granta для замены поворотников, которые могут растрескаться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей трех официальных дилеров Lada, получивших соответствующее предписание. На сайте Росстандарта соответствующего сообщения пока нет.

Один из собеседников агентства рассказал, что предписание об отзыве автомобилей датировано 13 августа. По всей России компания отзывает 11 157 Lada Granta. Источник в другом дилерском центре уточнил, что отзыву подлежат машины, отгруженные дилерам с начала февраля по конец марта.

«В данном случае нет ничего страшного. Есть вероятность растрескивания пластика при попадании влаги. Мы должны будем поменять уплотнитель и боковой указатель поворота», – пояснил он. Он назвал этот дефект «пустяковым» и не влияющим на безопасность движения. Позже представитель «АвтоВАЗа» заявил агентству, что не подтверждает отзыв автомобилей Lada Granta. По его словам, речь идет лишь о сервисной кампании по устранению дефектов.

«АвтоВАЗ» назвал Lada Granta самой популярной моделью среди покупателей по итогам продаж за семь месяцев текущего года. За этот период на российском рынке продано 74 634 автомобиля этого семейства, что на 40,1% превышает показатели прошлого года.

Бизнес
Новости

Прохоров продал баскетбольный клуб Brooklyn Nets сооснователю Alibaba

Ведомости
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Российский миллиардер Михаил Прохоров продал 51% акций американского баскетбольного клуба Brooklyn Nets совладельцу команды и сооснователю Alibaba Джозефу Цаю. Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Таким образом Цай станет единственным владельцем клуба.

Помимо клуба Цай выкупит и Barclays Center, домашнюю арену Brooklyn Nets, принадлежащую Прохорову, следует из сообщения. Сумма сделки не называется.

Ранее New York Post (NYP) со ссылкой на источники сообщала, что о смене владельца Brooklyn Nets будет объявлено до конца недели. По данным издания, весь клуб обошелся Цаю в $2,35 млрд. В прошлом году бизнесмен купил у Прохорова 49% акций Brooklyn Nets за $1 млрд, а оставшийся пакет был оценен в $1,35 млрд, поясняет NYP. Это крупнейшая в истории цена спортивной команды.

Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets, по данным Forbes, занимает 37-ю строчку в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира. Продажа 49% акций клуба позволила Прохорову по итогам прошлого года занять второе место в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.

Прохоров занимает 139-е место в глобальном рейтинге самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes с состоянием $9,8 млрд (в российском рейтинге он 12-й). Джозеф Цай – 147-й в списке Forbes, его состояние оценено в $9,5 млрд.

Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году

Политика
Новости

Мосгорсуд утвердил арест участника несогласованных акций Котова

Ведомости
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Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО гражданского активиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях при проведении акций протеста, передает «Интерфакс». Арест на два месяца признан законным, мера пресечения оставлена без изменений.

Котов заявил в суде, что не признает вину и не считает участие в мирных акциях протеста преступлением. «Я считаю, что мои действия приносили обществу только пользу... Я не преступник, я не скрываюсь, я закон не нарушаю и действую в пределах Конституции», – отметил Котов. Его адвокат Мария Эйсмонт указала, что Котов ранее не был судим, и обратила внимание суда, что аргументы следствия о необходимости проведения следственных действий и поиска доказательств по делу, уже не могут учитываться, поскольку предварительное расследование завершено. Защита просила рассмотреть вопрос об освобождении Котова под залог либо под десятки поручительств, но суд счел невозможным избрать в отношении активиста более мягкую меру пресечения.

Пресненский районный суд ранее постановил отправить Котова в СИЗО до 12 октября. Активист обвиняется в неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях (ст. 212.1 УК). Это первый известный случай, когда обвиняемого по этой статье арестовывают. Ранее обвиняемым избирались более мягкие меры пресечения. В частности, об аресте просило следствие при избрании меры пресечения Ильдару Дадину в 2015 г., однако активиста отправили под домашний арест.

До сих пор Дадин остается единственным осужденным по этой статье, но и его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Котов был задержан в центре Москвы 10 августа. Обвинение ему предъявлено из-за того, что за несколько месяцев активиста трижды привлекали к ответственности за участие в акциях протеста, которые не были согласованы с властями.

Финансы
Новости

ЕЦБ может удивить инвесторов в сентябре

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующем заседании в сентябре объявит о мерах стимулирования экономики, которые могут превзойти ожидания инвесторов. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал Олли Рен, председатель Центробанка Финляндии и один из управляющих ЕЦБ.

По его словам, из-за замедления мировой экономики Европейский центробанк готовит меры, которые будут включать «значительную и эффективную» программу покупки облигаций, а также снижение ключевой процентной ставки. «Когда имеешь дело с финансовыми рынками, обычно лучше превзойти ожидания инвесторов, чем разочаровать их», – заявил Рен.

Президент ЕЦБ Марио Драги в конце июля намекнул на возможное снижение процентных ставок в ближайшие месяцы. Сейчас ставка рефинансирования ЕЦБ находится на нулевом уровне, а ставка по депозитам равна -0,4%.

Федеральная резервная система США через несколько дней после выступления Драги опустила ставки на 0,25 процентного пункта до 2–2,25%, объяснив это неопределенностью из-за замедления мировой экономики и торговых конфликтов. После этого торговая война Вашингтона и Пекина обострилась и появились новые признаки замедления китайской экономики и угрозы рецессии в США. Кроме того, ВВП Германии, крупнейшей экономики еврозоны, сократился в последнем квартале.

По прогнозам аналитиков, ЕЦБ в сентябре объявит о снижении ставки по депозитам до -0,5% и покупке облигаций примерно на 50 млрд евро в месяц, пишет WSJ. Его предыдущая программа денежного стимулирования завершилась в конце 2018 г. Кроме того, Рен в интервью заявил, что ЕЦБ может сделать более благоприятными условия новых долгосрочных займов для коммерческих банков. Как он отметил, пакет из нескольких мер благодаря синергии будет более эффективным, чем применение отдельных мер по очереди.

Рен считался одним из претендентов на пост президента ЕЦБ, который в октябре оставит Драги. Но в итоге должность досталась директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард.

Политика
Новости

Путин присвоил звания героев пилотам аварийно севшего в Подмосковье самолета

Ведомости
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Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые экстренно посадили самолет Airbus A-321 на кукурузном поле в Подмосковье. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Об этом Путин сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Президент выразил надежду на то, что таких происшествий в России будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», – цитирует Путина «Интерфакс». Качество подготовки летного состава «Уральских авиалиний» президент назвал удовлетворительным.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

Политика
Новости

Власти Жуковского оценили ликвидацию свалки возле аэропорта в 100 млн рублей

Ведомости
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Власти подмосковного города Жуковский оценили стоимость очистки от мусора берегов озера Глушица вблизи аэропорта «Жуковский» в 90–110 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на министра экологии Подмосковья Дмитрия Куракина. Об этом чиновник заявил, выехав для осмотра нелегальной свалки возле аэропорта в составе специальной комиссии, созданной после аварийной посадки самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний».

Куракин рассказал, что нелегальный сброс мусора на свалку пресекли еще в 2017 г., но «она не полностью убрана». «Нужно найти дополнительно 90–110 млн руб. Объемы средств будут уточняться после исследования», – сказал он. Чиновник уверяет, что остатки мусора на берегах озера Глушица «не привели к созданию аномальной орнитологической ситуации».

Как сообщил министр, до 2017 г. участок, на котором появилась свалка, находился в частной собственности, именно собственник земли допустил его захламление. Началось уголовное преследование собственника, в итоге удалось передать участок муниципалитету и остановить нелегальный ввоз отходов. Но сейчас на берегах водоема лежат пластиковый мусор, рваные полиэтиленовые пакеты, битый кирпич, стекло, дерево и прочие отходы. Куракин допустил, что после очистки территории в этом месте могут создать рекреационную зону. «Это решение напрашивается», – добавил он.

Росприроднадзор ранее сообщал, что получал жалобы на свалку возле аэропорта «Жуковский» с мая 2017 г. По итогам расследования к ответственности за создание нелегальной свалки отходов привлекли ООО «Вымпел К», компанию несколько раз штрафовали. Росприроднадзор ценил в 25,2 млн руб. ущерб, нанесенный компанией экологии. Компания не стала компенсировать эту сумму добровольно, дело против нее рассматривается в суде. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем зарегистрированной в городе Раменское компании ООО «Вымпел К» является Родион Кузин. Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом «Жуковский» аэродром, также сообщал, что обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы.

Самолет «Уральских авиалиний» должен был 15 августа выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь. Он совершил аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы. Это была стая чаек, которых могла привлечь свалка мусора возле аэропорта. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Согласно данным МЧС, 76 человек получили легкие травмы.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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