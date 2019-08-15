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Норвегия обнаружила радиоактивный йод в воздухе после взрыва под Архангельском

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности обнаружило небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Радиоактивные частицы были выявлены при заборе образцов в поселке Сванвик, который находится на границе с Мурманской областью. Исследования проводились в период с 9 по 12 августа. Агентство не уверено, что появление радиоактивного йода связано со взрывом в России, отмечает Reuters. По данным его источника, в Норвегии фиксируют наличие радиоактивных частиц в воздухе в среднем шесть- восемь раз в год.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.