Политика

Новости

Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 г., сообщает The Guardian.

По данным группы, доказательства включают многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины. Свидетельствами также являются и многочисленные снимки танка Т-72Б3 — модели, которая, отмечают исследователи, на тот момент использовалась только российскими вооруженными силами, пришли к выводу исследователи.

Как пишет The Guardian, доказательства причастности Москвы к конфликту в Донбассе необходимы для подачи исков. Forensic Architecture проводила исследование по заказу Европейского центра защиты прав человека. Этот центр, как сообщается на его сайте, помогает жертвам нарушений прав человека добиться справедливости.

В рамках исследования эксперты использовали машинное обучение. Оно было необходимо для того, чтобы быстро проанализировать 2500 часов видеозаписей, опубликованных на YouTube во время боев.

Бои под Иловайском между украинскими военными и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики происходили в августе — сентябре 2014 г. В ходе них украинские военные попали в окружение и понесли большие потери. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в боях участвовали российские военные, и обвинял Россию в прямом вторжении. Москва неоднократно отвергала информацию об участии российских военных в конфликте.