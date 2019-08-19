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Счетная палата обнаружила риск неисполнения программы по очистке Байкала

Минприроды России не смогло софинансировать на 1,84 млрд руб. бюджет Бурятии и Иркутской области в рамках нацпроекта «Экология» из-за несоблюдения плана кассовых выплат, по этой причине возник риск неисполнения целевых показателей по очистке Байкала в 2019 г. Это связано с несоблюдением правительством Бурятии плана кассовых выплат и необходимостью корректировки проектно-сметной документации мероприятий в Иркутской области, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь – июнь 2019 г.

Ранее Счетная палата выявила, что с 2013 г. на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината выделено уже более 4 млрд руб. из федерального бюджета, но необходимые мероприятия так и не начались. Надзорное ведомство также указывало на нарушения со стороны Минприроды при реализации программы «Охрана озера Байкал».

В частности, отмечалось, что по итогам 2018 г. министерство не справилось с задачами по исполнению трех госпрограмм и двух федеральных целевых программ. Кроме того, подведомственные учреждения Минприроды должны были в 2018 г. начать строить объекты инфраструктуры, необходимые для развития экологического туризма возле озера Байкал.