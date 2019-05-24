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Счетная палата: ликвидацию отходов Байкальского ЦБК не начали даже после выделения 4 млрд рублей

Счетная палата выявила, что с 2013 г. на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) выделено уже более 4 млрд руб. из федерального бюджета, но необходимые мероприятия так и не начались, говорится в отчете контрольного ведомства.

Также выявлены нарушения со стороны Минприроды при реализации программы «Охрана озера Байкал». В материале указывается, что в 2018 г. министерство не справилось с задачами по исполнению трех госпрограмм и двух федеральных целевых программ. «Показатели выполнены на достаточно низком уровне», – указывается в сообщении.

Кроме того, подведомственные учреждения Минприроды должны были в 2018 г. начать строить объекты инфраструктуры, необходимые для развития экологического туризма возле озера Байкал. На момент проверки использовано немногим более половины выделенных на это средств, уже наблюдается отставание от плановых сроков завершения работ.

Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале приняли в феврале 2013 г. На тот момент 49% акций комбината принадлежали Росимуществу, остальное – структурам предпринимателя Николая Макарова. В октябре 2016 г. на базе ЦБК решили создать туристический кластер. Соответствующий меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».

В 2017 г. помощник президента России Андрей Белоусов заявил о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. По его подсчетам, на эти мероприятия было необходимо выделить 6 млрд руб. Президент России Владимир Путин поручил изыскать бюджетные средства и решить экологическую проблему на Байкале.