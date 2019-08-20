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Макрон написал в пост в Facebook на русском языке после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным разместил на своей странице в Facebook пост на русском языке. «Россия – очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», – заявил он. Президент Франции отметил «прогресс по многим политическим или экономическим вопросам» во франко-российских отношениях и выразил надежду выстроить «архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

Путин прибыл с официальным визитом во Францию вчера, 19 августа. Президенты встретились в резиденции Макрона «Форт Брегансон» на юге страны. Встреча проходила в закрытом режиме. Ключевым вопросом встречи стал конфликт на юго-востоке Украины и будущее нормандского формата. Путин пообещал проинформировать Макрона о разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что по украинскому вопросу есть «вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм».

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Иране, вопросы вооружения и коллективной безопасности. На совместной пресс-конференции с Макроном Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве, напомнив, что протесты происходят во многих странах и российские власти прикладывают все усилия, чтобы «внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона».

Накануне встречи президентов французский бизнесмен Филипп Дельпаль, который является одним из фигурантов «дела Калви» и обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. банка «Восточный», был переведен из СИЗО под домашний арест. Помощник Путина Юрий Ушаков связал освобождение французского бизнесмена с предстоящей встречей Путина и Макрона, поскольку, по словам Ушакова, лидеры двух стран не раз это обсуждали. Анонсируя встречу, Ушаков также сообщил, что Россия и Франция возобновляют контакты по линии безопасности. В частности, он рассказал, что стороны согласовали проведение 9 сентября в Москве Совета сотрудничества по вопросам безопасности.