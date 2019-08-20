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Песков: работа станций мониторинга радиации находится вне компетенции Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную позицию властей в вопросах об инциденте на военном полигоне под Северодвинском. «Президент сказал, что никакой опасности нет, все власти работают над тем, чтобы не допустить хоть какой-то, малейшей опасности для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией», — подчеркнул Песков. По его словам, сейчас российский лидер получает всю информацию, связанную со взрывом ракеты с радиоизотопным источником питания. Он напомнил, что кроме заявлений главы государства и других официальных лиц об аварии «были еще экспертные разъяснения». «Мне здесь в данном случае нечего добавить», — резюмировал Песков.

Говоря о работе национальных станций мониторинга радиации, пресс-секретарь президента подчеркнул, что их деятельность не входит в компетенцию Кремля. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что четыре таких станции прекратили передавать данные о радиационной обстановке. Речь шла о станциях в подмосковной Дубне и Кирове, на Алтае и Чукотке. Все станции подведомственны Минобороны, которое причину сбоев не комментировало. «Здесь я ничего не могу сказать. Я не знаю, что это за станции, передают они? Должны ли они передавать — не должны ли передавать», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина назвал абсурдной публикацию карты распространения радиационного облака после взрыва, которая была опубликована исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо в микроблоге Twitter. Согласно этой карте, облако могло распространиться над территорией Урала и части Сибири.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя. Пять сотрудников «Росатома» погибли и еще трое пострадали. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места взрыва, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет. Американские СМИ предположили, что инцидент связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп. Кремль не подтвердил эту информацию. Песков 13 августа сослался на официальное заявление «Росатома» и отказался от дальнейших комментариев.