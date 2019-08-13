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Песков ответил на слова Трампа о взрыве под Архангельском ракеты «Буревестник»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Вашингтона о гибели сотрудников «Росатома» под Северодвинском (Архангельская область), призвал ориентироваться на информацию российской стороны, сообщает «Интерфакс». Песков добавил, что «Росатом» уже объяснил причины аварии. «Больше мне добавить к этому нечего», – заключил представитель Кремля.

Об инциденте на военном полигоне 8 августа сообщило Минобороны. Ведомство уточнило, что в результате погибли два человека, не уточняя деталей. Позже в «Росатоме» заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое получили травмы. Взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва – он оказался в 4–16 раз выше нормы.

The New York Times 12 августа написала, что взрыв мог быть связан с крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Об этой ракете российский президент Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 г. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что придерживается версии журналистов NYT.

«Взрыв российского Skyfall (так называется «Буревестник» в кодовой классификации НАТО. – «Ведомости») заставил многих людей поволноваться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами», – подчеркнул Трамп. По его словам, США сделали выводы из инцидента. Он заметил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии».