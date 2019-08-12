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NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»

Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США. Создание ракеты российский президент Владимир Путин анонсировал во время выступления перед Федеральным собранием 18 марта 2018 г.

«Буревестник» стартует с наземной пусковой установки и похож на крылатую ракету Х-101. Российский президент отмечал, что новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата». Путин подчеркивал, что она неуязвима для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

«Росатом» 9 августа сообщил о гибели пятерых своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев 12 августа заявил, что сотрудники госкорпорации погибли при испытании «нового специзделия». Лихачев не уточнил, о каком специзделии идет речь. «Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца», – подчеркивал он.

Источник «Ведомостей» в оборонной промышленности сообщал, что специалисты испытывали двигатель корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ. После ЧП администрация морских портов западной Арктики на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. «Коммерсантъ» уточнял, что в воду в результате взрыва могли попасть тонны токсичного вещества – гептила (компонент ракетного топлива).

Новое оружие, которое показал Путин