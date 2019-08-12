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«Росатом» заявил об испытании «нового специзделия» перед взрывом под Архангельском

Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания «нового специзделия», заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Его слова приводит «РИА Новости». Лихачев не уточнил, о каком специзделии идет речь.

«Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца», – заключил гендиректор «Росатома». Он добавил, что пострадавшие сотрудники ядерного центра, которые остаются в больнице, получают лучшую медпомощь. Лихачев пожелал им скорейшего выздоровления.

«Росатом» 9 августа сообщил, что пять его сотрудников погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Взрыв произошел 8 августа во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке. Министерство обороны уточнило, что на полигоне испытывался жидкостный реактивный двигатель.

Источник «Ведомостей» в оборонной промышленности рассказал, что специалисты проводили испытание двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ. После ЧП администрация морских портов западной Арктики на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. Причины этого решения не объяснялись. «Коммерсантъ» писал, что в воду в результате взрыва могли попасть тонны токсичного вещества – гептила (компонент ракетного топлива). Запрет на судоходство в таком случае вызван необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом, поясняла газета.