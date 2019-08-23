Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения.
Согласно документу, Росгвардия не сможет требовать только объекты в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также объекты культурного наследия. Речь идет о служебно-боевых задачах в соответствии с некоторых пунктами Федерального закона «О войсках национальной гвардии России». К примеру, для охраны общественного порядка, контртеррористической операции, содействия ФСБ в охране госграницы.
Для предоставления здания или участка Росгвардии надо будет отправить письменный запрос, при экстренных ситуациях будет достаточно запроса в устной форме (однако через сутки надо будет отправить также письменное подтверждение). У местных властей будет 10 дней для принятия решения.