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Следователи изъяли курсовые работы студента ВШЭ Егора Жукова

Следователи изъяли из Высшей школы экономики (ВШЭ) личное дело и курсовые работы студента Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля, написал на своей странице в Facebook его адвокат Илья Новиков. Он предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах», так как на видео из уголовного дела нет ни одного эпизода, где Жуков ведет себя агрессивно.

Следственный комитет признал, что на видеозаписи, где человек «дирижирует» толпой на акции 27 июля, был не Жуков, а другой человек, заявил ранее Новиков. Официально СК это не подтверждал. Адвокат пояснил, что именно с этим видео были связаны первые претензии следствия к студенту. Однако ведомство не планирует отказываться от предъявленных ему обвинений, добавил Новиков.

Жукову предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках 1 августа. На следующий день Пресненский суд Москвы арестовал его до конца сентября. Около 300 преподавателей ВШЭ просили суд освободить Жукова. Поручителями за него выступили более 600 человек, в том числе незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова, интернет-издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и рэпер Оксимирон, который также предложил выплатить за студента залог в размере 2 млн руб.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, а также сам пытался принять участие в выборах.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля