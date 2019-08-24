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«Победа» призвала СМИ перестать «ловить хайп» на новостях о недопуске пассажира на рейс

Авиакомпания «Победа» призвала журналистов и пользователей социальных сетей «прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп» на новостях о недопуске пассажира на рейс. Заявление перевозчика приводит агентство городских новостей «Москва».

Как заявили в «Победе», пассажирка, не допущенная на рейс авиакомпании из Москвы в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты. «Женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные габариты калибратора, пришла на посадку в 19.18. На ее посадочном талоне указано, что посадка закрывается в 19.15», — сообщила авиакомпания. Без задержки рейса пассажирку было невозможно посадить в самолет, утверждает «Победа». На борту в это время находился 181 пассажир.

Несколько дней назад в социальных сетях и СМИ появилась видеозапись, на которой женщина просит сотрудников «Победы» пустить ее в самолет. Сообщалось, что конфликт произошел из-за ручной клади, превышающей разрешенные авиакомпанией габариты. Женщина согласилась выложить из сумки часть вещей, однако к тому времени выход на посадку закрылся, и ее не пустили.

В субботу Роспотребнадзор сообщил, что возбудил административное дело в отношении «Победы». Ведомство намерено проверить, не были ли в данной ситуации нарушены права пассажира, и уведомляет ли авиакомпания своих клиентов о нормах провоза багажа.