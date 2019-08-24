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Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажира на борт

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело в отношении авиакомпании «Победа» из-за недопуска пассажира на рейс. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась видеозапись, на которой женщина, купившая билет на «Победу» из Москвы в Чебоксары, умоляет сотрудников авиакомпании пустить ее на рейс. Конфликт произошел из-за того, что ручная кладь пассажирки не соответствовала габаритам, предусмотренным правилами «Победы». Сотрудники авиакомпании попросили женщину выложить из сумки негабаритные вещи, а потом не пустили на борт, потому что посадка закончилась. Отмечалось, что женщина должна была лететь на похороны кого-то из родственников. Инцидент произошел 21 августа.

Роспотребнадзор изучает обстоятельства случившегося, говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что, по предварительной информации, причиной отказа в посадке пассажиру стало превышение габаритов ручной клади. В ходе расследования будет проверенно, своевременно ли перевозчик доводит до потребителя информацию о норме провоза багажа.

Если вина «Победы» будет доказана, ей грозит штраф, добавил Роспотребнадзор. Кроме того, пассажир может рассчитывать на возмещение убытков и компенсацию морального вреда.