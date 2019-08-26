Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана. По ее словам, Беглец планирует просить о рассмотрении его дела в особом порядке – без рассмотрения доказательств в суде.
Изданию «МБХ медиа» супруга фигуранта дела сообщила, что ей не дают видеться с Беглецом. «Боятся, что мы его отговорим. И посылки тоже не доходят», – сообщила она.
Помимо Беглеца вину в нападении на сотрудника Росгвардии также признал другой фигурант дела – Иван Подкопаев. Он попросил суд рассмотреть дело в особом порядке, отмечает «МБХ медиа».
Беглец и Подкопаев были фигурантами дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Ранее Следственный комитет сообщил об их задержании. 9 августа Басманный суд Москвы арестовал их до 9 октября. Им были предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти), ранее в отношении них дело расследовалось по ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Сейчас Беглецу и Подкопаеву грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый баллон в лица сотрудников полиции и Росгвардии, а Беглец наносил удары сотрудникам правоохранительных органов, «тем самым препятствуя их законной деятельности». Сам Беглец ранее просил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, так как у него двое детей 2018 и 2019 годов рождения. Свою вину оба фигуранта дела до сегодняшнего дня не признавали.
Не согласованная с мэрией акция протеста 27 июля закончилась разгоном и задержаниями протестующих. Митинг проводился в поддержку оппозиционеров, не зарегистрированных кандидатами в депутаты Мосгордумы. Во время акции протеста, по официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. В свою очередь, «ОВД-инфо» насчитало 1373 задержанных.
Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1)
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
Обвинение: организация массовых беспорядков
«Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
Обвинение: организация массовых беспорядков
Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
Обвинение: организация массовых беспорядков
Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину