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Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана. По ее словам, Беглец планирует просить о рассмотрении его дела в особом порядке – без рассмотрения доказательств в суде.

Изданию «МБХ медиа» супруга фигуранта дела сообщила, что ей не дают видеться с Беглецом. «Боятся, что мы его отговорим. И посылки тоже не доходят», – сообщила она.

Помимо Беглеца вину в нападении на сотрудника Росгвардии также признал другой фигурант дела – Иван Подкопаев. Он попросил суд рассмотреть дело в особом порядке, отмечает «МБХ медиа».

Беглец и Подкопаев были фигурантами дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Ранее Следственный комитет сообщил об их задержании. 9 августа Басманный суд Москвы арестовал их до 9 октября. Им были предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти), ранее в отношении них дело расследовалось по ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Сейчас Беглецу и Подкопаеву грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый баллон в лица сотрудников полиции и Росгвардии, а Беглец наносил удары сотрудникам правоохранительных органов, «тем самым препятствуя их законной деятельности». Сам Беглец ранее просил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, так как у него двое детей 2018 и 2019 годов рождения. Свою вину оба фигуранта дела до сегодняшнего дня не признавали.

Не согласованная с мэрией акция протеста 27 июля закончилась разгоном и задержаниями протестующих. Митинг проводился в поддержку оппозиционеров, не зарегистрированных кандидатами в депутаты Мосгордумы. Во время акции протеста, по официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. В свою очередь, «ОВД-инфо» насчитало 1373 задержанных.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля