Суд в Петербурге допустил до муниципальных выборов активистов штаба Навального

Политика

Новости

«Диссернет» и «Агора» оспорили переназначение ВАК в Верховном суде

Независимое научное сообщество «Диссернет» и правозащитная организация «Агора» обратились в Верховный суд с исками о признании недействительным нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на юриста «Агоры» Кирилла Коротеева. По его словам, организации подали в суд два разных заявления, однако их действия были скоординированы.

Оба иска оспаривают распоряжение премьера Дмитрия Медведева об утверждении состава ВАК 22 мая этого года. В заявлениях «Агора» и «Диссернет» ссылаются на положение о комиссии, в котором говорится, что полномочия членов ВАК ограничиваются двумя сроками подряд. Такое положение было утверждено постановлением правительства 26 марта 2016 г., отмечает «Коммерсантъ». В свою очередь в Минобрнауки, которому подчиняется ВАК, считают новый состав комиссии легитимным.

По мнению заявителей, переназначение 17 членов ВАК незаконно. Из-за этого любые решения ВАК также будут незаконными, отмечается в иске. В результате переназначения 12 членов ВАК будут находиться в составе комиссии уже третий срок подряд, трое членов ВАК – четвертый срок. Настоящими долгожителями в составе ВАК истцы считают ректора МГУ Виктора Садовничего и председателя комиссии ректора РУДН Владимира Филиппова, так как они переназначены на шестой срок подряд.

«Сейчас наша главная задача – чтобы Верховный суд принял иск к рассмотрению. Нельзя просто взять и оспорить постановление правительства – надо объяснить суду, как этот документ нарушает права конкретного заявителя», – пояснил газете Коротеев. «Агора» будет представлять в Верховном суде интересы доктора филологических наук Алексея Касьяна. Как отметил юрист, Касьян также подавал заявку на включение в состав ВАК, но ему было отказано. «Зато попали 17 человек с явным нарушением процедуры. Очевидно, что они занимают места добросовестных кандидатов», – считает Коротеев. «Если бы их не включили в комиссию, то Касьян мог бы стать членом ВАК», – пояснил юрист. «Мы надеемся, что Верховный суд согласится с тем, что у Касьяна есть основания оспаривать распоряжение правительства», – пояснил он. Заявителем иска от «Диссернета» является сопредседатель сообщества, физик Андрей Заякин. Он рассказал газете, что регулярно направляет в ВАК жалобы на некорректные диссертации. Однако если состав ВАК нелегитимен, то и его решения о лишении ученой степени можно оспорить в суде, в этом случае усилия «Диссернета» будут напрасными.

Новый состав ВАК при Минобрнауки был утвержден 22 мая. В него вошли 139 человек, из них 94 (68%) ранее не были членами ВАК, отмечал РБК. При этом из состава ВАК были исключены сооснователь «Диссернета» биолог Михаил Гельфанд, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко и другие ученые.