Суд в Петербурге допустил до муниципальных выборов активистов штаба Навального
Санкт-Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции, отказавшегося зарегистрировать руководителя петербургского штаба политика Алексея Навального Александра Шуршева, а также члена его команды Максима Кузахметова кандидатами в депутаты в муниципалитете Екатерингофское, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов города. Всего же суд отменил более половины решений суда первой инстанции.
Шуршев рассказал «Интерфаксу», что суд первой инстанции всего снял 11 оппозиционных кандидатов – самовыдвиженцев и представителей партии «Яблоко». Причем отказом в регистрации была якобы подача документов в избирком муниципального образования после завершения сроков приема. Суд первой инстанции, вынося решение, не учел, что сроки были продлены по требованию Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По словам Шуршева, в понедельник, 26 августа, суд также рассмотрит дела еще пятерых снятых с выборов кандидатов.
Ранее кандидаты в депутаты пожаловались на создание искусственных очередей и невозможность сдать документы в срок. После проверки горизбирком подтвердил факты нарушения и назначения тайного голосования в пяти избирательных округах города. Комитет обо всех нарушениях уведомил правоохранительные органы. Позже городской избирком продлил срок приема документов в отдельных районах и обязала местные избиркомы работать в режиме «до последнего посетителя».
Муниципальные выборы в Петербурге, как и выборы губернатора, состоятся в сентябре.