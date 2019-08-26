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РБК узнал об уходе с поста помощника руководителя ФСБ по Москве после дела Голунова

Помощник руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексея Дорофеева Марат Медоев, упомянутый в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном рынке в Москве, покинул пост. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердили три собеседника, близких к ФСБ.

По словам источника, близкого к спецслужбе, Медоева сняли около месяца назад. О новом месте работы подполковника собеседники издания не уточнили.

Подполковнику ФСБ Медоеву 37 лет. Он сын Игоря Медоева, генерал-майора спецслужбы, Героя России, бывшего помощника министра обороны Анатолия Сердюкова.

6 июня Голунова задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он выражал мнение, что его преследование связано с расследованием, которое он готовил. 11 июня с него сняли все обвинения.

Расследование Голунова вышло 1 июля. После ареста журналиста к работе над текстом подключились журналисты таких изданий, как Forbes, «Ведомости», «Новая газета», РБК, Русская служба BBC, «Фонтанка» и The Bell. В нем говорится, что люди, близкие к Дорофееву и Медоеву, контролируют похоронный рынок в столичном регионе.