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Русская служба BBC: помощник руководителя ФСБ по Москве получил работу в «Газпроме»

Помощник руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев прикомандирован от спецслужбы к службе безопасности «Газпрома». Об этом рассказали Русской службе BBC два информированных источника. «Ведомости» направили «Газпрому» запрос о комментарии.

По словам одного из источников, Медоев остается в московском управлении ФСБ и является «откомандированным оперативным сотрудником в “Газпроме”».

Ранее 26 августа РБК со ссылкой на источники сообщил, что Медоев покинул пост помощника руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью. ФСБ эту информацию не комментировала. По данным одного из собеседников издания, Медоева сняли около месяца назад.

Медоев упоминался в расследовании журналиста «Медузы» о похоронном бизнесе в столичном регионе. Оно было опубликовано 1 июля. В нем говорится, что люди, близкие к Медоеву и его начальнику Алексею Дорофееву, контролируют похоронный рынок в Москве и Подмосковье.

В начале июня Голунова задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он также выражал мнение, что его преследование связано с расследованием, которое он готовил. Спустя пять дней после задержания с него сняли все обвинения.