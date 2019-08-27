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ЦИК во второй раз отменил заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму

ЦИК во второй раз отменил расширенное заседание научно-экспертного совета, на котором должны были обсуждать выборы в Мосгордуму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избиркома. Оно было запланировано на 27 августа.

Отмена заседания связана с недостаточным количеством оппонентов. В ЦИК утверждают, что большая часть совета и «критически настроенных» политологов и обозревателей по разным причинам не откликнулись на приглашение принять участие в дискуссии.

Провести расширенное заседание экспертного совета с участием политологов и экспертов, у которых возникли претензии к работе комиссии в ходе рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, предлагала председатель ЦИК Элла Памфилова. Изначально оно было назначено на 14 августа, но заседание отменили, потому что большая часть членов совета находилась в отпусках.

Ранее большинству оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму, в том числе Дмитрию Гудкову, Елене Русаковой, Любови Соболь и другим. Они подали жалобы на отказ в ЦИК, но они не были удовлетворены.