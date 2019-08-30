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Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что это сделано на основе заявления представителей БМ-банка, принадлежащего ВТБ. Данных о сумме размещенных на этих счетах Исмаиловым денег пока нет. При этом прокуратура считает, что Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России, указывает издание.

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Исмаилова в апреле. В заявлении БМ-банка тогда говорилось, что в период с сентября 2012 г. по февраль 2014 г. он выдал три кредита на общую сумму более $230 млн. Их получателями стали ООО «Руслайн 2000» и голландская Tropicano Finance B.V., входившие в группу АСТ, которая принадлежала Исмаилову. Предприниматель выступил поручителем по этим кредитам.

Через некоторое время компании прекратили платить банку, их долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд руб. Сам Исмаилов признан банкротом, а его имущество должно быть выставлено на торги.

В России Исмаилов проходит обвиняемым по делу об убийствах и незаконном обороте оружия. Исмаилов был заочно арестован решением суда и объявлен в международный розыск. «Коммерсантъ» указывает, что он может проживать в Черногории.