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МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства

Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.

Так МИД отреагировал на формирование нового кабинета министров на Украине. «Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности», – отметило ведомство.

В Киеве 29 августа состоялось первое заседание избранной на внеочередных выборах Верховной рады, на котором было определено руководство парламента и сформирован новый состав правительства.

Премьером Украины стал 35-летний юрист Алексей Гончарук, с мая занимавший должность замглавы офиса президента Владимира Зеленского. Последние три года он руководил экспертно-аналитическим центром «Офис эффективного регулирования», который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата. Гончарук также был внештатным советником украинского министра экологии Игоря Шевченко и советником первого вице-премьера в правительстве Владимира Гройсмана.

Что известно о новом премьере Украины