Рада утвердила первых членов нового украинского правительства

Efrem Lukatsky / AP

Верховная рада Украины 9-го созыва в четверг проводит первую сессию, на которой будет утвержден новый состав правительства. Премьером страны стал Алексей Гончарук, с мая занимавший должность замглавы офиса президента Украины. Его кандидатуру предложил Владимир Зеленский. «За» проголосовали 290 депутатов, против высказались 27.

Гончаруку 35 лет, он юрист по образованию. Последние три года руководил экспертно-аналитическим центром «Офис эффективного регулирования» (BRDO), который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата. Гончарук также был внештатным советником украинского министра экологии Игоря Шевченко и советником первого вице-премьера в правительстве Владимира Гройсмана.

Выступая перед депутатами Рады, Гончарук назвал самой важной задачей нового правительства — обеспечение роста экономики на 5-7% в год. «Решение вопроса, в том числе, и войны лично я вижу, в том числе, и в экономическом росте», — заявил он. Гончарук также пообещал избавиться от коррупции в налоговой сфере и до конца года разобраться с контрабандой в стране. После победы на выборах Зеленский говорил, что видит на месте премьера Украины профессионального экономиста без политического прошлого.

Что известно о новом премьере Украины

Министры

Министром иностранных дел стал Вадим Пристайко. Он ранее работал в генконсульстве Украины в Сиднее (Австралия), посольствах в Канаде, США. В 2012-2014 гг. был послом Украины в Канаде, в 2014-2017 гг. — заместителем министра иностранных дел. Выступая перед назначением в Раде, Пристайко заявил, что готов подумать над вопросом о выборах в Донбассе и об амнистии.

Должность министра обороны досталась внештатному советнику Зеленского, бывшему руководителю проектного офиса реформ минобороны Андрею Загороднюку. Он более 16 лет проработал на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 г. является общественным активистом, волонтером Вооруженных сил Украины.

Руководитель СБУ и спикер Рады

Службу безопасности Украины возглавил Иван Баканов, ранее занимавший должность первого замруководителя ведомства. Баканов знаком с Зеленским с самого раннего детства: сначала они учились в одной школе, а позже поступили в один институт, только на разные факультеты. В 2017 г. Баканов возглавил политическую силу «Слуга народа».

Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков, руководитель партии «Слуга народа». В 2006-2010 гг. он был членом Партии регионов Виктора Януковича, после чего работал с Сергеем Тигипко, на тот момент — вице-премьером (2010-2012 гг.). Был советником Зеленского во время его предвыборной кампании.

Заседание Рады продолжается, материал будет дополняться.