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Кремль сообщил о прогрессе в вопросе обмена с Украиной удерживаемыми лицами

Ведомости
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В вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной наметился определенный прогресс, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. «Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я могу подтвердить», — сказал он.

По словам Ушакова, обмен удерживаемыми лицами важен для всей атмосферы вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса, а также для предстоящего саммита в «нормандском формате».

Сейчас ведется подготовка к встрече помощников руководителей стран «нормандской четверки», рассказал Ушаков. По его словам, она состоится 2 сентября в Берлине и станет начальным шагом к первой после длительного перерыва встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. От России на встречу помощников поедет Владислав Сурков.

Ранее о намерении организовать встречу в «нормандском формате» в течение ближайших недель заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его инициативу поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что о перспективах саммита можно будет судить после встречи помощников лидеров четырех стран.

До саммита украинская сторона должна выполнить или хотя бы начать выполнять «минские соглашения», заявил Ушаков. Кроме того, для будущего саммита, по его словам, важен обмен удерживаемыми лицами.

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Бизнес
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«Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета «Ильюшина»

Ведомости
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Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета российского конструкторского бюро «Ильюшин», созданного на базе Ан-124-100 «Руслан». Его планируется назвать Ан-124-100М.

Характеристики нового самолета «Ильюшина» могут существенно отличаться от базовой модели. При этом «Антонов» не участвовал в его разработке и не несет ответственности за его безопасность, объясняет свою позицию украинская компания. Кроме того, в 2004–2007 гг. «Антонов» разработал и получил сертификаты на три модификации «Руслана», одна из которых получила название Ан-124-100М.

«Руслан» – самый большой серийный грузовой самолет в мире, его грузоподъемность – 120 т. «Антонов» имеет статус конструктора этого самолета. Крупнейший в мире эксплуатант «Русланов» – российская «Волга-Днепр».

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При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека

Ведомости
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Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС. По предварительным данным, два человека погибли, еще пять пострадали. Всего на борту находились два члена экипажа и пятеро пассажиров.

Самолет выполнял полет из местности Ус-Хатын рядом с Якутском в населенный пункт Суордах. Примерно в 400 км от точки вылета, в районе озера Себян-Кюэль, Ан-2 совершил вынужденную посадку. Спасатели добирались к месту происшествия на вертолете.

Пострадавшие были доставлены в больницу Якутска для оказания необходимой помощи. Другие подробности инцидента пока не приводятся. О причинах крушения информации тоже нет. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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Политика
Новости

Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 г. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам кремлевского чиновника, уже 17 лидеров государств подтвердили участие в праздновании. В числе согласившихся приехать в Москву – президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ, рассказал Ушаков.

В Москве также ждут подтверждения от Монголии, возможно, это произойдет во время визита Путина в эту страну 3 сентября. Ранее сообщалось, что Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву 9 мая 2020 г. Такое предложение было озвучено Путиным в Осаке во время переговоров с Трампом. Белый дом по итогам встречи заявил, что Путин и Трамп обсудили Иран, Украину, Сирию, Венесуэлу и договорились дальше работать в области контроля над вооружениями. Как уточнил Ушаков, президент США ответа пока не дал.

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Политика
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МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства

Ведомости
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Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.

Так МИД отреагировал на формирование нового кабинета министров на Украине. «Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности», – отметило ведомство.

В Киеве 29 августа состоялось первое заседание избранной на внеочередных выборах Верховной рады, на котором было определено руководство парламента и сформирован новый состав правительства.

Премьером Украины стал 35-летний юрист Алексей Гончарук, с мая занимавший должность замглавы офиса президента Владимира Зеленского. Последние три года он руководил экспертно-аналитическим центром «Офис эффективного регулирования», который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата. Гончарук также был внештатным советником украинского министра экологии Игоря Шевченко и советником первого вице-премьера в правительстве Владимира Гройсмана.

Что известно о новом премьере Украины

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Политика
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СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии

Ведомости
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Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, включая базу российских паспортов, отмечают журналисты. Кроме того, адрес в Санкт-Петербурге, который он указал при подаче документов на визу, тоже оказался несуществующим. Загранпаспорт на имя Соколова был напечатан 18 июля 2019 г., документы на визу он подал во французское консульство 29 июля, а датой выезда он указал 30 июля.

Соколов не смог бы пройти российский пограничный контроль по своему паспорту, так как система автоматически соотносит данные из документа с системой Роспаспорт, где его нет, говорится в расследовании. Поэтому журналисты пришли к выводу, что он либо проходил границу в особом порядке, либо на тот момент был в системе, но позднее информацию о нем оттуда удалили. Оба варианта невозможны без официального вовлечения российских спецслужб. При этом правоохранительные органы в Германии обнаружили у подозреваемого в убийстве татуировки, поэтому журналисты предполагают, что он не был кадровым сотрудником.

Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме. Подозреваемого в убийстве Хангошвили задержали в тот же день, он вину не признает.

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Технологии
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«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России

Ведомости
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Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Фильм стал самым кассовым фильмом года в России и третьим по сборам за всю историю отечественного кинопроката, собрав больше фильма «Мстители. Финал», следует из данных ЕАИС.

На первом месте по сборам в России остается фильм «Аватар» со сборами в 3,6 млрд руб., на втором месте кинокартина отечественного производства «Движение вверх», которая вышла в прокат в конце 2017 г., ее сборы составили 2,97 млрд руб.

«Король лев» – ремейк одноименного мультфильма, который впервые вышел на экраны в 1994 г. В мировом прокате сборы фильма уже превысили $1,5 млрд, писал Forbes.

Технологии
Новости

Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone

Ведомости
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В течение по крайней мере двух лет iPhone были подвержены массовой хакерской атаке. Уязвимости обнаружили специалисты по безопасности компании Google, о чем сообщили в своем блоге.

В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов. При посещении этих сайтов iPhone подвергались хакерской атаке, и, если атака была успешной, на устройство устанавливалась вредоносная программа. Она могла в реальном времени собирать, в частности, сообщения в мессенджере iMessage, фотографии, местоположение телефона.

Атаке могли быть подвергнуты все версии операционной системы iOS 10 до последних версий iOS 12, отмечает Google. Всего было обнаружено 14 уязвимостей, семь из них касались браузера в iPhone.

По подсчетам Google, у сайтов были тысячи посетителей в неделю. Как отмечает Financial Times, уязвимость могла коснуться «сотен тысяч» iPhone. Об обнаруженных уязвимостях Google сообщил Apple 1 февраля 2019 г. 7 февраля Apple выпустила обновление операционной системы, которое устраняло проблему.

Apple отказалась комментировать Financial Times публикацию, сделанную Google.

Финансы
Новости

ЦБ определил тарифы на оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей

Ведомости
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Совет директоров Центробанка определил тарифы на оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба регулятора. «Их диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия», – отмечается в сообщении.

При этом комиссии не будут взиматься при оплате штрафов, налогов и при совершении других платежей, которые идут государству. Отмечается, что на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%.

При этом для физических лиц платежи за любые товары и услуги через Систему быстрых платежей будут бесплатными. Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 г.

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. Во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в системе переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода. Предполагается, что внедрение системы быстрых платежей снизит издержки торговых точек в два-три раза по сравнению с действующими комиссиями за прием карт.

В системе уже участвуют ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».

Политика
Новости

ЦИК попросил не цитировать интервью Памфиловой для AP о выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) попросила не использовать материалы из интервью, которое председатель комиссии Элла Памфилова дала агентству Associated Press (AP). Сообщение об этом ЦИК разослал журналистам, в частности, его получил и корреспондент «Ведомостей».

«Данная публикация [которую сделало AP] некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного», – подчеркнул ЦИК. На уточняющий вопрос «Ведомостей», что именно искажает суть сказанного Памфиловой, пресс-служба не ответила.

Интервью Памфиловой для AP было опубликовано 29 августа. Во вводной части к нему говорится, что председатель ЦИК «поддерживает решение не допустить десяток независимых кандидатов [в Мосгордуму] <...>, но соглашается – спустя недели после протестов <...>, – что квалификационные правила [на выборах] устарели».

Фрагменты интервью на русском языке размещены в архиве AP. В частности, во время интервью Памфилова сказала, что правила о сборе подписей кандидатами на выборах устарели. «Она много лет работала, эта система по сбору и проверке подписей. И многие даже наши самые видные оппозиционеры много лет выбирались в органы власти и партии. <...> В чем плюс того, что произошло? Выпукло показало, что уже эта система устарела, отжила. Нельзя так! Общество это не простит. Общество требует другого подхода», – подчеркнула Памфилова.

В июле – августе в Москве проходили протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Причиной недопуска стало то, что часть собранных ими подписей была признана недействительной.

Стиль жизни
Новости

Назван город проведения «Евровидения» в 2020 году

Ведомости
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Нидерландский город Роттердам станет местом проведения «Евровидения» в 2020 г. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса.

Как отмечается в сообщении, выбор был сделан в результате «большого соперничества». Между собой конкурировали пять городов и регионов, из них победителями стали сначала Роттердам и Маастрихт, а затем – Роттердам.

Финал пройдет 16 мая, а полуфиналы – 12 и 14 мая.

Голландия стала страной проведения «Евровидения» в 2020 г., поскольку на «Евровидении» в этом году победил нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс с композицией под названием Arcade. Второе место занял итальянский певец Махмуд с песней Soldi. Третье место досталось российскому певцу Сергею Лазареву. Он во второй раз за свою карьеру занял эту строчку на конкурсе.

Политика
Новости

СКР начал проверку после утечки в интернет данных почти всех сотрудников РЖД

Ведомости
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Следственный комитет (СКР) начал проверку после того, как в открытом доступе в интернете были опубликованы данные сотрудников РЖД. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, в период до 28 августа этого года неизвестные совершили несанкционированное проникновение в информационные служебные ресурсы монополии. Они получили доступ к фотографиям и персональным данным сотрудников госкомпании. Данные были размещены в интернете. Это «повлекло последствия в виде существенного вреда, причиненного законным интересам государства и общества», подчеркнул СКР.

Ведомство устанавливает обстоятельства и причины случившегося. РЖД также проводит внутреннюю проверку и взаимодействует со следствием, добавил СКР.

Об утечке 27 августа сообщил специалист по корпоративной защите данных, техдиректор DeviceLock Ашот Оганесян. Он рассказал, что в интернете опубликованы личные данные 703 000 сотрудников, включая их ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, фотографии, должности, телефоны. Как свидетельствует информация по состоянию на II квартал 2019 г., в РЖД работают 730 000 человек. Это означает, что в сеть утекли данные около 96% сотрудников компании.

РЖД, комментируя эту информацию, сообщала, что утечек данных клиентов не было.

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