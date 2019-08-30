Политика

Новости

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Во время очередных дебатов в пятницу он сообщил, что снимает свою кандидатуру. «Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал Бортко.

В итоге конкуренцию самовыдвиженцу Александру Беглову составят только Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). ЛДПР выдвигала на выборах в Петербурге лидера своей фракции в городском парламенте Олега Капитанова, но тот принял предложение Беглова перейти на работу в правительство города.

Бортко подчеркнул, что принял решение сняться с выборов самостоятельно, не посоветовавшись с партией, и готов понести наказание за «такой самовольный поступок». «Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят – нет, надо играть в «подкидного дурака». Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов», – объяснил режиссер свое решение (цитата по «Интерфаксу»).

После объявления о снятии с выборов Бортко досрочно покинул дебаты.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Беглов стал врио губернатора города в октябре 2018 г., сменив на посту Георгия Полтавченко. Комментируя решение Бортко, Беглов заявил, что некоторых кандидатов подвела стрессоустойчивость.