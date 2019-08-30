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Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Ведомости
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Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Во время очередных дебатов в пятницу он сообщил, что снимает свою кандидатуру. «Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал Бортко.

В итоге конкуренцию самовыдвиженцу Александру Беглову составят только Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). ЛДПР выдвигала на выборах в Петербурге лидера своей фракции в городском парламенте Олега Капитанова, но тот принял предложение Беглова перейти на работу в правительство города.

Бортко подчеркнул, что принял решение сняться с выборов самостоятельно, не посоветовавшись с партией, и готов понести наказание за «такой самовольный поступок». «Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят – нет, надо играть в «подкидного дурака». Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов», – объяснил режиссер свое решение (цитата по «Интерфаксу»).

После объявления о снятии с выборов Бортко досрочно покинул дебаты.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Беглов стал врио губернатора города в октябре 2018 г., сменив на посту Георгия Полтавченко. Комментируя решение Бортко, Беглов заявил, что некоторых кандидатов подвела стрессоустойчивость.

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Бизнес
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РБК: Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о приближающемся мировом кризисе

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска встретился с рабочими Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), крупнейшего актива его холдинга «Русские машины», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. По словам источника издания, на встрече Дерипаска рассказал о надвигающемся мировом кризисе из-за торговой войны между США и Китаем и предупредил, что санкции надолго и компании остается только бороться за продление США разрешения на проведение сделок с ней.

Дерипаска также сообщил рабочим, что в автопроме будет создано 30 000 рабочих мест за счет строительства новых компонентных производств в рамках программы импортозамещения. Инвестиции, по словам бизнесмена, составят 240 млрд руб., но для участия в этой программе бизнесу нужно банковское финансирование по доступным ставкам.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с 21 октября по 20 апреля 2020 г. В компании объяснили необходимость этой меры ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствием санкций. Группа ГАЗ попала под санкции США вместе с другими компаниями Дерипаски, но осталась последним его активом, с которого еще не были сняты ограничения.

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Политика
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В Северной Корее изменили конституцию ради нового статуса Ким Чен Ына

Ведомости
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Парламент КНДР одобрил поправки в конституцию, согласно которым Ким Чен Ын официально стал главой страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно новой редакции конституции, Ким Чен Ын как председатель Госсовета КНДР считается верховным лидером партии, государства и вооруженных сил. Ранее в конституции он просто назывался «верховным лидером», который командовал военной силой страны.

Последовательный пересмотр конституции беспрецедентен и Ким Чен Ын становится самым влиятельным лидером со времен его деда Ким Ир Сена, заявила Reuters аналитик американского сайта о КНДР NK News Рейчел Ли. Однако другие опрошенные агентством аналитики считают, что эти изменения просто придали официальный статус власти, которой Ким Чен Ын уже обладает как верховный лидер.

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AP: финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году

Ведомости
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Финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит арена», сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Официально об этом должны объявить после заседания исполкома УЕФА 24 сентября.

Кроме того, по словам собеседников агентства, финал турнира в 2022 г. состоится на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене, а в 2023 г. – на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Это не первый раз, когда Россия принимает финал Лиги чемпионов. В 2008 г. победитель турнира определился на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Победу со счетом 6:5 одержал «Манчестер Юнайтед».

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Политика
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Кремль сообщил о прогрессе в вопросе обмена с Украиной пленными

Ведомости
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В вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной наметился определенный прогресс, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. «Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я могу подтвердить», – сказал он.

По словам Ушакова, обмен удерживаемыми лицами важен для всей атмосферы вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса, а также для предстоящего саммита в нормандском формате.

Сейчас ведется подготовка к встрече помощников руководителей стран «нормандской четверки», рассказал Ушаков. По его словам, она состоится 2 сентября в Берлине и станет начальным шагом к первой после длительного перерыва встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. От России на встречу помощников поедет Владислав Сурков.

Ранее о намерении организовать встречу в «нормандском формате» в течение ближайших недель заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его инициативу поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что о перспективах саммита можно будет судить после встречи помощников лидеров четырех стран.

До саммита украинская сторона должна выполнить или хотя бы начать выполнять минские соглашения, заявил Ушаков. Кроме того, для будущего саммита, по его словам, важен обмен удерживаемыми лицами.

Новости СМИ2
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Бизнес
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«Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета «Ильюшина»

Ведомости
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Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета российского конструкторского бюро «Ильюшин», созданного на базе Ан-124-100 «Руслан». Его планируется назвать Ан-124-100М.

Характеристики нового самолета «Ильюшина» могут существенно отличаться от базовой модели. При этом «Антонов» не участвовал в его разработке и не несет ответственности за его безопасность, объясняет свою позицию украинская компания. Кроме того, в 2004–2007 гг. «Антонов» разработал и получил сертификаты на три модификации «Руслана», одна из которых получила название Ан-124-100М.

«Руслан» – самый большой серийный грузовой самолет в мире, его грузоподъемность – 120 т. «Антонов» имеет статус конструктора этого самолета. Крупнейший в мире эксплуатант «Русланов» – российская «Волга-Днепр».

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При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека

Ведомости
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Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС. По предварительным данным, два человека погибли, еще пять пострадали. Всего на борту находились два члена экипажа и пятеро пассажиров.

Самолет выполнял полет из местности Ус-Хатын рядом с Якутском в населенный пункт Суордах. Примерно в 400 км от точки вылета, в районе озера Себян-Кюэль, Ан-2 совершил вынужденную посадку. Спасатели добирались к месту происшествия на вертолете.

Пострадавшие были доставлены в больницу Якутска для оказания необходимой помощи. Другие подробности инцидента пока не приводятся. О причинах крушения информации тоже нет. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Политика
Новости

Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 г. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам кремлевского чиновника, уже 17 лидеров государств подтвердили участие в праздновании. В числе согласившихся приехать в Москву – президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ, рассказал Ушаков.

В Москве также ждут подтверждения от Монголии, возможно, это произойдет во время визита Путина в эту страну 3 сентября. Ранее сообщалось, что Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву 9 мая 2020 г. Такое предложение было озвучено Путиным в Осаке во время переговоров с Трампом. Белый дом по итогам встречи заявил, что Путин и Трамп обсудили Иран, Украину, Сирию, Венесуэлу и договорились дальше работать в области контроля над вооружениями. Как уточнил Ушаков, президент США ответа пока не дал.

Политика
Новости

МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства

Ведомости
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Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.

Так МИД отреагировал на формирование нового кабинета министров на Украине. «Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности», – отметило ведомство.

В Киеве 29 августа состоялось первое заседание избранной на внеочередных выборах Верховной рады, на котором было определено руководство парламента и сформирован новый состав правительства.

Премьером Украины стал 35-летний юрист Алексей Гончарук, с мая занимавший должность замглавы офиса президента Владимира Зеленского. Последние три года он руководил экспертно-аналитическим центром «Офис эффективного регулирования», который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата. Гончарук также был внештатным советником украинского министра экологии Игоря Шевченко и советником первого вице-премьера в правительстве Владимира Гройсмана.

Что известно о новом премьере Украины

Политика
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СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии

Ведомости
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Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, включая базу российских паспортов, отмечают журналисты. Кроме того, адрес в Санкт-Петербурге, который он указал при подаче документов на визу, тоже оказался несуществующим. Загранпаспорт на имя Соколова был напечатан 18 июля 2019 г., документы на визу он подал во французское консульство 29 июля, а датой выезда он указал 30 июля.

Соколов не смог бы пройти российский пограничный контроль по своему паспорту, так как система автоматически соотносит данные из документа с системой Роспаспорт, где его нет, говорится в расследовании. Поэтому журналисты пришли к выводу, что он либо проходил границу в особом порядке, либо на тот момент был в системе, но позднее информацию о нем оттуда удалили. Оба варианта невозможны без официального вовлечения российских спецслужб. При этом правоохранительные органы в Германии обнаружили у подозреваемого в убийстве татуировки, поэтому журналисты предполагают, что он не был кадровым сотрудником.

Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме. Подозреваемого в убийстве Хангошвили задержали в тот же день, он вину не признает.

Технологии
Новости

«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России

Ведомости
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Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Фильм стал самым кассовым фильмом года в России и третьим по сборам за всю историю отечественного кинопроката, собрав больше фильма «Мстители. Финал», следует из данных ЕАИС.

На первом месте по сборам в России остается фильм «Аватар» со сборами в 3,6 млрд руб., на втором месте кинокартина отечественного производства «Движение вверх», которая вышла в прокат в конце 2017 г., ее сборы составили 2,97 млрд руб.

«Король лев» – ремейк одноименного мультфильма, который впервые вышел на экраны в 1994 г. В мировом прокате сборы фильма уже превысили $1,5 млрд, писал Forbes.

Технологии
Новости

Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone

Ведомости
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В течение по крайней мере двух лет iPhone были подвержены массовой хакерской атаке. Уязвимости обнаружили специалисты по безопасности компании Google, о чем сообщили в своем блоге.

В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов. При посещении этих сайтов iPhone подвергались хакерской атаке, и, если атака была успешной, на устройство устанавливалась вредоносная программа. Она могла в реальном времени собирать, в частности, сообщения в мессенджере iMessage, фотографии, местоположение телефона.

Атаке могли быть подвергнуты все версии операционной системы iOS 10 до последних версий iOS 12, отмечает Google. Всего было обнаружено 14 уязвимостей, семь из них касались браузера в iPhone.

По подсчетам Google, у сайтов были тысячи посетителей в неделю. Как отмечает Financial Times, уязвимость могла коснуться «сотен тысяч» iPhone. Об обнаруженных уязвимостях Google сообщил Apple 1 февраля 2019 г. 7 февраля Apple выпустила обновление операционной системы, которое устраняло проблему.

Apple отказалась комментировать Financial Times публикацию, сделанную Google.

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