Галямина вышла на свободу после трех административных арестов
Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника после трех административных арестов подряд. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.
Первый раз Галямина была арестована на 10 суток в конце июля в связи с несогласованной акцией у мэрии. Срок ареста истекал 6 августа. Однако в этот день ее снова задержали и отвезли в Чертановский районный суд Москвы, который назначил муниципальному депутату еще 15 суток ареста. 21 августа на выходе их спецприемника после второго аресте Галямину снова задержали и добавили еще 10 суток ареста.
По несколько административных арестов подряд также получили муниципальный депутат Константин Янкаускас, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Абсолютным рекордсменом по количеству арестов стал глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин — 29 августа его арестовали пятый раз подряд.
Галямина и ряд других оппозиционеров были задержаны в связи с несогласованными акциями протеста из-за выборов в Мосгордуму. Они продолжаются с середины июля.