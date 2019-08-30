Яшин стал абсолютным рекордсменом по количеству арестов

Яшин – не единственный незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, к которому применяется тактика последовательных арестов Евгений Разумный / Ведомости

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин получил в четверг пятый подряд административный арест – на очередные 10 суток. Тверской райсуд Москвы признал его виновным в призывах к участию 3 августа в несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму.

Яшин находится под стражей с 29 июля: всякий раз его задерживали, когда он выходил из спецприемника, отбыв очередной срок. Полиция доставляла его в суд, там ему предъявляли новое обвинение в проведении или призывах к несогласованной акции и назначали новый срок. Таким образом, депутат находится в заключении почти непрерывно уже 32 дня, а общий срок его ареста составляет 41 день, что значительно превышает максимально допустимый срок (согласно КоАП, он не может превышать 30 дней). На свободу Яшин выйдет 7 сентября, но нет никаких гарантий, что не отправится за решетку снова.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров заявил в суде, что преследование депутата носит характер политической расправы. С формальной точки зрения один арест может следовать за другим, это не противоречит законодательству, отмечает он. Проблема в том, что суды могут выносить одно неправосудное решение за другим. Прохоров не видит смысла в корректировке законодательства, которое в этой части вполне логично. «Это все равно что лечить рак анальгином, – говорит он, – менять надо всю судебную систему.

Яшин – не единственный незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, к которому применяется тактика последовательных арестов. Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова 30 июля отправили под арест на 30 суток, а за несколько дней до освобождения дали еще 10 суток за призыв участвовать в акции 27 июля. Юлия Галямина получила уже три административных срока (два по 10 суток и один на 15) и до сих пор находится под арестом. Константин Янкаускас получил три ареста на 7, 10 и 9 суток – как и Яшина, его задерживали на выходе из спецприемника. Олега Степанова арестовывали последовательно на 8 и 15 суток, Ивана Жданова – на 10 и 15 суток.

Власти не готовы сажать лидеров протеста в СИЗО, но явно не хотят видеть их на свободе, говорит Алексей Глухов из «Апологии протеста». Он отмечает, что применяемую сейчас тактику многократных арестов оппозиционных лидеров наблюдает впервые – за всю историю протеста не было такого, чтобы арестовывали более двух раз подряд. Это очень опасная практика, предупреждает эксперт: с легкой руки Верховного суда, который в свое время сказал, что нарушение срока составления протокола (по закону он составляет два дня) не является пресекательным, любой участник митинга находится под дамокловым мечом в течение года со времени проведения акции. Задержать его могут в любой момент – например, сославшись на то, что только сейчас удалось установить его личность. Совет по правам человека, давая отзыв на подготовленную правительством концепцию нового КоАПа, обращал внимание, что годовой срок давности по таким делам не является обоснованным и может привести к злоупотреблениям, напоминает Глухов.