Соболь пришла на шествие против политических репрессий

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Зрители освистали российского теннисиста Медведева на матче US Open

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США (US Open) несколько раз не сдержал эмоций, за что был освистан публикой. Матч проходил в Нью-Йорке, россиянин одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 и вышел в 1/8 US Open.

Во время первого сета Медведев несколько раз не сдержал эмоций. Так, после одной из проигранных подач россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, а потом бросил ракетку в сторону судьи на вышке. После этого он получил от арбитра предупреждение за неспортивное поведение. Несмотря на это, Медведев продолжил эмоционально реагировать на неудачи. В ходе матча он несколько раз саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника. А при счете 5:5 после проигранного розыгрыша показал трибунам средний палец. Зрители отреагировали негативно на поведение спортсмена.

And now, a very special message from Daniil Medvedev. pic.twitter.com/hlfhhjULCA — Wilfy (@whitelinefervor) August 31, 2019

В интервью после матча Медведев заявил, что эмоции болельщиков помогли ему выиграть. «Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл», – заявил теннисист. Он объяснил, что перед игрой чувствовал себя очень уставшим, а накануне у него были судороги. «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!» – подчеркнул Медведев, обращаясь к трибунам. Он добавил, что этой энергии ему хватит на следующие пять матчей. «Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» – заключил спортсмен. Его заявление зрители тоже встретили свистом.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Высшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), на US Open спортсмен раньше дальше третьего раунда не проходил. В следующем круге соперником Медведева станет немец Доминик Кёпфер.

US Open проводится с 1881 г. и является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.