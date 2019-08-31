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Навальный объяснил свое отсутствие на шествии против политических репрессий

Политик Алексей Навальный объяснил, почему не пошел на организованное его штабом шествие против политических репрессий. «Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед "Умным голосованием" – нужно убедить как можно больше людей голосовать против «Единой России», – написал он в Twitter.

В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий. Участники акции прошли по запланированному маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади, скандируя «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», «Свободу Егору Жукову», «За Россию без едра», «Допускай».

В отличие от предыдущих акций протеста это шествие прошло мирно, на нем никого не задержали. На акции присутствовали юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и ряд других оппозиционных политиков.

Навальный с конца июля отбывал административный арест, суд назначил ему 30 суток за призыв к несогласованной акции 27 июля. Политик вышел из спецприемника 23 августа.

Предложенное Навальным «Умное голосование» подразумевает поддержку любых кандидатов в Мосгордуму, кроме выдвиженцев от власти. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За несколько дней до выборов участникам сообщат, за кого в каком округе голосовать, чтобы не дать победить кандидатам от власти.

Как прошло шествие против политических репрессий