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Навальный объяснил свое отсутствие на шествии против политических репрессий

Ведомости
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Политик Алексей Навальный объяснил, почему не пошел на организованное его штабом шествие против политических репрессий. «Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед "Умным голосованием" – нужно убедить как можно больше людей голосовать против «Единой России», – написал он в Twitter.

В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий. Участники акции прошли по запланированному маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади, скандируя «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», «Свободу Егору Жукову», «За Россию без едра», «Допускай».

В отличие от предыдущих акций протеста это шествие прошло мирно, на нем никого не задержали. На акции присутствовали юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и ряд других оппозиционных политиков.

Навальный с конца июля отбывал административный арест, суд назначил ему 30 суток за призыв к несогласованной акции 27 июля. Политик вышел из спецприемника 23 августа.

Предложенное Навальным «Умное голосование» подразумевает поддержку любых кандидатов в Мосгордуму, кроме выдвиженцев от власти. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За несколько дней до выборов участникам сообщат, за кого в каком округе голосовать, чтобы не дать победить кандидатам от власти.

Как прошло шествие против политических репрессий

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Reuters узнал о планах Telegram скрывать ото всех номера пользователей

Ведомости
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В ближайшее время Telegram выпустит обновление, благодаря которому пользователи смогут скрывать свои телефонные номера ото всех, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сейчас в мессенджере можно убрать отображение номера, но если контакт сохранен у кого-то в списке номеров, то настройки приватности действовать не будут.

По данным собеседников агентства, решение выпустить такое обновление связано с протестами в Гонконге. Новые настройки конфиденциальности в Telegram позволят митингующим скрывать свои личности от местных органов власти. Однако один из источников допустил, что власти могли заранее сохранить себе базу контактов, причастных к акциям. В этом случае новая функция Telegram не защитит участников протестов.

В Гонконге уже более двух месяцев продолжаются массовые демонстрации. Изначально митингующие требовали от властей полностью отказаться от закона об экстрадиции подозреваемых в Китай. Позже их требования расширились. В частности, они стали добиваться, чтобы власти перестали квалифицировать протесты 12 июня как беспорядки и освободили арестованных активистов.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

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«Коммерсантъ» назвал регионы с самыми низкими зарплатами в образовании

Ведомости
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Регионами с самыми низкими средними зарплатами в образовании являются Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и региональных министерств образования. По данным издания, средняя зарплата работников образования в этих трех республиках составляет 21 575 руб., 21 647 руб. и 21 773 руб. соответственно.

В первую десятку антирейтинга также вошли Кабардино-Балкария, Дагестан, Ивановская область, Калмыкия, Мордовия, Костромская область, Алтайский край.

Самые высокие средние зарплаты в образовании издание зафиксировало в Чукотском автономном округе (96 468 руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (91 306 руб.) и Москве (89 644 руб.). Лидерами рейтинга также стали Сахалинская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

При этом если сравнивать зарплаты работников образования со средними зарплатами в регионе, то списки получаются другими, заметил «Коммерсантъ». Так, самая низкая средняя зарплата в образовании по сравнению со средней зарплатой в регионе наблюдается в Костромской области. Там зарплата работников образования на 7,5% ниже средней по региону. Чуть лучше ситуация обстоит в Якутии (ниже на 4,9%) и Красноярском крае (на 3,8%).

В Тюменской области, Краснодарском и Приморском краях средние зарплаты работников образования, наоборот, превышают средний показатель по региону – на 46,7%, 45,5% и 42,3% соответственно.

При этом опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что официальные данные Росстата и министерств не имеют отношения к реальности. Согласно им в ряде регионов зарплаты учителей значительно превосходят средние зарплаты. Однако в реальности работники образования иногда получают намного меньше, чем 70% от средней зарплаты, сказала изданию оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.

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Политика
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Путин и Кадыров разошлись во мнениях по поводу самой красивой мечети в мире

Ведомости
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Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на рабочей встрече в Кремле обсудили, какая из российских мечетей самая красивая в мире. Стенограмма разговора опубликована на официальном сайте президента России.

Путин спросил, как прошло недавнее открытие мечети в чеченском городе Шали и действительно ли она самая большая в Европе. «Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле», – ответил Кадыров. Но президент с ним не согласился. «Самая красивая в мире – это в Петербурге», – возразил Путин. Глава Чечни на это сказал, что не может спорить с президентом.

Затем Кадыров пригласил Путин приехать в республику. Президент согласился, отметив, что давно не был в Чечне. После этого Путин и Кадыров перешли к обсуждению экономической ситуации в регионе.

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Бизнес
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Умер гендиректор туроператора Tez Tour

Ведомости
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В ночь на 31 августа умер генеральный директор Tez Tour Дмитрий Шершнев, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу компании. Топ-менеджеру было 46 лет. О причинах смерти не сообщается.

Шершнев более 25 лет проработал в туристической отрасли, из них 18 – в Tez Tour, говорится в сообщении АТОР. Топ-менеджер и сам очень любил путешествовать, рассказали в компании. Он посетил более 30 стран, планировал поездки в Тибет и Перу, собирался в ближайшее время в Португалию.

Похороны Шершнева запланированы на вторник, 3 сентября, о времени будет сообщено позже.

Tez Tour – российский международный туристический оператор, основанный в 1994 г. Компания организует туры из России, стран бывшего СССР и Восточной Европы в Таиланд, Грецию, Испанию, ОАЭ, Австрию и другие страны.

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Политика
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МВД оценило число участников шествия в Москве

Ведомости
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По данным властей, в несогласованном шествии на Бульварном кольце приняли участие около 750 человек. Такая цифра приводится на сайте столичного главка МВД.

Шествие против политических репрессий, организованное московским штабом Алексея Навального, состоялось 31 августа в центре Москвы. Участники акции прошли по запланированному маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади.

В отличие от предыдущих массовых протестов в этот раз шествие прошло мирно, задерживать протестующих не стали. В конечной точке маршрута участников акции ждали сотрудники Росгвардии, которые не дали им пройти на Тверскую улицу, но силу к протестующим не применяли.

По оценкам корреспондентов «Ведомостей», участников акции было больше, чем 750. Приблизительная оценка – 3000–5000 человек, точне оценить было сложно.

Как прошло шествие против политических репрессий

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Политика
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Соболь пришла на шествие против политических репрессий

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве. Акция не согласована с властями, ее организатором является московский штаб Алексея Навального.

Перед предыдущими акциями протеста Соболь задерживали на выходе из ее штаба. Она не была арестована, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок. Но ее несколько раз оштрафовали за призывы к участию в несогласованных акциях.

Также в шествии из оппозиционных политиков принимают участие соратник экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев, сотрудник ФБК Николай Ляскин, муниципальный депутат Илья Азар и член «Яблока» Григорий Явлинский. Всего протестующих, по оценкам корреспондента «Ведомостей», от 3000 до 5000.

Политика
Новости

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости
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Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском. Об этом сообщил в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и написала «Новая газета».

По их данным, в квартире в этот момент были только бабушка и несовершеннолетний брат Жукова. Родители Егора находятся за городом. Адвокаты студента в тот момент, когда начались обыски, были на следственных действиях в изоляторе.

Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. По словам его адвоката Ильи Новикова, основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Несмотря на то что Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, обвинения с него не сняли, говорил адвокат.

В середине августа следователи изъяли из Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на эктремизм девять роликов из видеоблога студента.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, а также сам пытался принять участие в выборах.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Технологии
Новости

WSJ: Google согласился на штраф в $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Ведомости
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Google договорились об урегулировании спора о предполагаемом нарушении конфиденциальности детей на видеохостинге YouTube (принадлежит Google). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, компания согласилась заплатить штраф в размере $200 млн.

В прошлом году коалиция групп по защите конфиденциальности пожаловалась в FTC на то, что YouTube в нарушение закона о личных данных собирает информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и использует ее в таргетированной рекламе.

По американскому законодательству собирать личные данные детей младше 13 лет можно только с согласия их родителей. Google уже второй раз штрафуют за нарушение этой нормы закона, напоминает WSJ. Правда, в прошлый раз, в 2012 г., штраф был в десять раз меньше, отметило издание.

История Google. В 2018 году компании исполнилось 20 лет

Политика
Новости

Галямина вышла на свободу после трех административных арестов

Ведомости
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Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника после трех административных арестов подряд. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Первый раз Галямина была арестована на 10 суток в конце июля в связи с несогласованной акцией у мэрии. Срок ареста истекал 6 августа. Однако в этот день ее снова задержали и отвезли в Чертановский районный суд Москвы, который назначил муниципальному депутату еще 15 суток ареста. 21 августа на выходе из спецприемника после второго ареста Галямину снова задержали и добавили еще 10 суток ареста.

По несколько административных арестов подряд также получили муниципальный депутат Константин Янкаускас, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Абсолютным рекордсменом по количеству арестов стал глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин – 29 августа его арестовали пятый раз подряд.

Галямина и ряд других оппозиционеров были задержаны в связи с несогласованными акциями протеста из-за выборов в Мосгордуму. Они продолжаются с середины июля.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Стиль жизни
Новости

Зрители освистали российского теннисиста Медведева на матче US Open

Ведомости
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Российский теннисист Даниил Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США (US Open) несколько раз не сдержал эмоций, за что был освистан публикой. Матч проходил в Нью-Йорке, россиянин одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 и вышел в 1/8 US Open.

Во время первого сета Медведев несколько раз не сдержал эмоций. Так, после одной из проигранных подач россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, а потом бросил ракетку в сторону судьи на вышке. После этого он получил от арбитра предупреждение за неспортивное поведение. Несмотря на это, Медведев продолжил эмоционально реагировать на неудачи. В ходе матча он несколько раз саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника. А при счете 5:5 после проигранного розыгрыша показал трибунам средний палец. Зрители отреагировали негативно на поведение спортсмена.

В интервью после матча Медведев заявил, что эмоции болельщиков помогли ему выиграть. «Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл», – заявил теннисист. Он объяснил, что перед игрой чувствовал себя очень уставшим, а накануне у него были судороги. «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!» – подчеркнул Медведев, обращаясь к трибунам. Он добавил, что этой энергии ему хватит на следующие пять матчей. «Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» – заключил спортсмен. Его заявление зрители тоже встретили свистом.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Высшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), на US Open спортсмен раньше дальше третьего раунда не проходил. В следующем круге соперником Медведева станет немец Доминик Кёпфер. 

US Open проводится с 1881 г. и является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Бизнес
Новости

Более 100 рейсов задержались в московских аэропортах из-за тумана

Ведомости
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Утром в субботу более 100 рейсов не смогли вовремя вылететь из московских аэропортов из-за неблагоприятных погодных условий, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 10.20 мск, во «Внуково» задерживались 25 рейсов, из «Домодедово» вовремя не могли вылететь 45 рейсов и 10 были отменены, в «Шереметьево» были задержаны 50 рейсов.

Утром в столице наблюдался сильный туман, который мешал нормальной работе аэропортов. К десяти утра погода наладилась, и аэропорты начали работать в штатном режиме.

10 самых загруженных аэропортов Европы

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