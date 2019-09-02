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Рогозин ответил на критику вице-премьера Борисова о строительстве «Восточного»

Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на критику строительства космодрома «Восточный» словами «одни строят, другие критикуют». Об этом он написал в своем Twitter.

С критикой строительства «Восточного» выступил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль. Он отметил, что ситуация со строительством космодрома «не устраивает всех – ни со строительством первой очереди, ни со строительством второй». Он не исключил, что подрядчиком работ на «Восточном» может стать публично-правовая компания (ППК) Минобороны, которая объединит все строительные активы этого ведомства. На уточняющий вопрос, сменит ли ППК Минобороны генподрядчика строительства второй очереди «Восточного» – ПСО «Казань», Борисов ответил, что на космодроме «очень много работы». «Уверен, «Казани» там тоже будет чем заняться», – добавил он.

Интервью Борисова было опубликовано поздним вечером 1 сентября, а утром 2 сентября Рогозин отметил в Twitter, что в этот день на строительстве второй очереди космодрома «Восточный» будет залито 1500 куб. м бетона. Один из пользователей Twitter, комментируя сообщение директора «Роскосмоса», написал, что слышал по радио о «совсем иных достижениях». «Недовольство заказчиков… И возможное привлечение других ведомств к строительству», – перечислил он. На это Рогозин ответил: «А так было всегда: одни строят, другие критикуют. Все при деле».

Контракт между «Роскосмосом» и ПСО «Казань» на строительство второго стартового стола на «Восточном» был подписан 3 октября 2018 г. Изначально предложение о привлечении этой компании к работе было сформулировано прежним руководством госкорпорации во главе с Игорем Комаровым (ныне полпред президента в Приволжском федеральном округе) еще в 2017 г. Время ушло на согласование параметров контракта стоимостью 38,7 млрд руб., подписание которого откладывалось восемь раз и состоялось уже после назначения директором «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

В январе премьер Дмитрий Медведев раскритиковал «Роскосмос» из-за строительства «Восточного». Он отметил, что строительство первой очереди должно было завершиться в 2018 г., а построена четверть объектов. Вторая очередь строительства должна была начаться в 2019 г., чтобы к 2021 г. «Восточный» был полностью готов к запуску космических аппаратов, напомнил премьер, но существующая динамика строительства не позволяет уложиться в эти сроки. «Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, – добавил он. – Надо работать – меньше говорить и больше делать».