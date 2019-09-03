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Член СПЧ назвал «жестковатым, но заслуженным» приговор блогеру Синице

Член Совета по правам человека Николай Сванидзе заявил, что не имеет возражений по поводу приговора суда блогеру Владиславу Синице, передает «Интерфакс».

«На мой взгляд, жестковато, но по этому поводу у меня принципиальных возражений нет, потому что он написал текст абсолютно безответственно», – заявил Сванидзе. По его словам, любые призывы к расправе над детьми «ни в какие ворота не лезут», поэтому наказание является заслуженным.

«Как угодно можно относиться к власти, к чему угодно, но семьи нужно всегда оставлять в покое», – добавил Сванидзе. Он подчеркнул, что блогеру придется нести ответственность за свои слова.

Пресненский суд Москвы ранее признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Синица отрицает вину и намерен обжаловать приговор. Синица объяснил, что его твит был продиктован возмущением действиями силовиков, которые участвовали в разгоне акций протеста в Москве. И у него не было намерения призывать к насилию. Мать Владислава Вера Синица заявила «Открытым медиа», что считает это дело политическим.