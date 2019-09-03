Блогера приговорили к пяти годам колонии за твит о детях силовиков
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Пресненский суд Москвы во вторник, 3 сентября, приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Владислава Синицу. Его признали виновным в возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает «РИА Новости».
Поводом для уголовного дела против блогера послужила его публикация в Twitter. Под ником «Макс Стеклов» он призвал деанонимизировать силовиков и их детей. По мнению суда, написанный Синицей текст кто-то мог воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несогласованных акций протеста в Москве. Синица признал, что опубликовал этот пост, однако заявил на суде, что его слова вырваны из контекста и к расправе над детьми силовиков он не призывал. Блогер будет обжаловать приговор.
Синица опубликовал твит 1 августа, через четыре дня после несогласованной акции в центре Москвы в защиту незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На акции было задержано, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также было задержано порядка 1000 человек. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы 13 человек.
Свидетелем по делу Синицы выступил сотрудник Росгвардии. По его словам, 1 августа он пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, «Одноклассники», Twitter и «увидел эти сообщения – призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы». «Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери», – заявил сотрудник Росгвардии на заседании суда (цитата по «РИА Новости»).
Мать Владислава Вера Синица заявила «Открытым медиа», что считает это дело политическим. «Оно буквально разваливалось, свидетели двух слов связать не могли», – сказала она. Политик Алексей Навальный на своей странице в Twitter назвал наказание излишне жестоким. По его словам, ему и его детям ежедневно поступают угрозы.
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1)
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
Обвинение: организация массовых беспорядков
«Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
Обвинение: организация массовых беспорядков
Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
Обвинение: организация массовых беспорядков
Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину