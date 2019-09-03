Блогера приговорили к пяти годам колонии за твит о детях силовиков

Максим Григорьев / ТАСС

Пресненский суд Москвы во вторник, 3 сентября, приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Владислава Синицу. Его признали виновным в возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает «РИА Новости».

Поводом для уголовного дела против блогера послужила его публикация в Twitter. Под ником «Макс Стеклов» он призвал деанонимизировать силовиков и их детей. По мнению суда, написанный Синицей текст кто-то мог воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несогласованных акций протеста в Москве. Синица признал, что опубликовал этот пост, однако заявил на суде, что его слова вырваны из контекста и к расправе над детьми силовиков он не призывал. Блогер будет обжаловать приговор.

Синица опубликовал твит 1 августа, через четыре дня после несогласованной акции в центре Москвы в защиту незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На акции было задержано, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также было задержано порядка 1000 человек. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы 13 человек.

Свидетелем по делу Синицы выступил сотрудник Росгвардии. По его словам, 1 августа он пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, «Одноклассники», Twitter и «увидел эти сообщения – призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы». «Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери», – заявил сотрудник Росгвардии на заседании суда (цитата по «РИА Новости»).

Мать Владислава Вера Синица заявила «Открытым медиа», что считает это дело политическим. «Оно буквально разваливалось, свидетели двух слов связать не могли», – сказала она. Политик Алексей Навальный на своей странице в Twitter назвал наказание излишне жестоким. По его словам, ему и его детям ежедневно поступают угрозы.