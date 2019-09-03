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В Москве задержали лидера Либертарианской партии Бойко и активиста Марка Гальперина

В Москве задержали председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Михаил Бирюков. Кроме того, задержан активист Марк Гальперин, рассказал «ОВД-инфо» юрист Николай Зборошенко.

Бойко доставили в ОВД города Троицка. На него составляют протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Поводом стал перепост видео Любови Соболь о несогласованной акции 31 августа, рассказал Бойко «МБХ медиа».

Гальперина задержали на выходе из дома. Полицейские заявили, что ему вменяют участие в акции 31 августа. Его доставили в ОВД «Замоскворечье».

Накануне полицейские задержали соратников Навального Николая Ляскина и Любовь Соболь, а также муниципального депутата Илью Азара. Позже их отпустили из отделения полиции после составления протокола по ст. 20.2 КоАП за участие в акции 31 августа.