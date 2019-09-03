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Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Журналиста Илью Азара отпустили из отделения полиции, передает «МБХ медиа». О своем освобождении в Twitter также сообщила и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Соболь и Азара подозревают в повторном нарушении правил проведения митингов (ч.8 ст.20.2 КОАП РФ).

Вечером в понедельник, 2 августа Азара задержали и доставили в ОВД «Красносельский». В момент задержания журналист был «в тапочках и в домашних штанах» на лестничной клетке дома, рассказал он «МБХ медиа». Задержание проводили три сотрудника полиции в форме. «Я говорю: «Ну хорошо, у меня маленький ребенок дома, больше никого нет, давайте подождем», — уточнил Азар. По его словам, они отказались ждать приезда кого-то из родственников или знакомых. «Ждать никого не будем, поедем в отдел», — передал он их слова. В квартире Азара остался без присмотра малолетний ребенок. «То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», — добавил он. Протокол в отношении Азара о правонарушении будет составлен завтра в 9 утра. Журналиста собирались оставить в отделе полиции на ночь, рассказал «МБХ медиа» адвокат Азара Михаил Бирюков. По его словам, завтра же состоится судебное разбирательство. Адвокат «Зоны права» Татьяна Молоканова сообщила, что у журналиста при досмотре изъяли очки, хотя его зрение составляет – 4. «Мы написали жалобу, что это изъятие незаконно», — уточнила она.

Протокол, который составили на меня. Скоро будет целая коллекция, собранная за время этой предвыборной кампании. Зря @MosSobyanin хочет напугать меня ночными задержаниями. Не боюсь и буду дальше работать против коррупционеров, фальсификаторов и подлецов. pic.twitter.com/OSc3lH5MTz — Соболь Любовь (@SobolLubov) September 2, 2019

Соболь также была задержана вечером 2 августа. «Только вышла из ОВД. Задержали в 21:40 на выходе из магазина. Суд по ч.8 ст.20.2 КОАП РФ за акцию 31.08 против полит.репрессий завтра в Троицком суде», — написала она в Twitter, разместив фотографию с составленном в отношении нее протоколом. По ее словам, позвонить адвокату ей разрешили только в 23:40 мск. «До этого не давали воспользоваться телефоном, даже мужу позвонить», — добавила она.

Вечером 2 сентября полицейские также задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина, писала в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева. Позже она сообщила, что его отпустили.

Соболь, Ляскин и Азар участвовали в несогласованном митинге в центре Москвы 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В понедельник, 2 сентября МВД по Москве завело административное дело по статье о нарушении порядка организации акции (20.2 КоАП) из-за акции 31 августа. При этом ведомство не уточняло, в отношении кого было заведено дело.

Как прошло шествие против политических репрессий. Фотографии