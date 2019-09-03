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Полиция задержала соратника Гудкова Александра Соловьева

Полиция задержала незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, соратника Дмитрия Гудкова Александра Соловьева, сообщает «МБХ медиа». Его задержали на выходе из дома в Москве.

2 сентября МВД по Москве завело административное дело по статье о нарушении порядка организации акции (20.2 КоАП) из-за шествия, которое прошло в Москве 31 августа. Ранее во вторник, 3 сентября, были задержаны председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и активист Марк Гальперин. Им всем вменяют участие в несогласованной акции 31 августа.

Накануне, 2 сентября, полиция задержала соратников политика Алексея Навального Николая Ляскина и Любовь Соболь, а также муниципального депутата Илью Азара. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП за участие в акции и отпустили.

31 августа в Москве прошла акция против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митинги в поддержку кандидатов проходят в Москве с середины июня и сопровождаются массовыми задержаниями участников.