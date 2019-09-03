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Суд оштрафовал Любовь Соболь еще на 300 000 рублей

Троицкий районный суд Москвы еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом в своем Telegram-канале сообщила организация «Апология протеста». О какой акции идет речь, не уточняется. Известно, что в ходе судебного заседания суд отказал в удовлетворении всех ходатайств защиты: о вызове прокурора и полицейских, а также о ведении протокола судебного заседания.

Это уже пятый штраф за последнее время, назначенный Соболь из-за проведения протестных акций в поддержку кандидатов в Мосгордуму. Хамовнический суд 27 июля оштрафовал ее на 30 000 руб., 3 августа Щербинский суд – на 300 000 руб., 12 августа Троицкий суд назначил еще один штраф в 300 000 руб. 13 августа Хорошевский суд Москвы оштрафовал ее еще на 300 000 руб. Общая сумма штрафов на данный момент составляет 1,23 млн руб. Соболь в Twitter заявляла, что намерена обжаловать штрафы в ЕСПЧ.

Накануне, 2 сентября, Любовь Соболь была задержана полицией. Вместе с ней задержали соратника политика Алексея Навального Николая Ляскина и муниципального депутата Илью Азара. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП за участие в акции и отпустили. Митинги в Москве проходят с середины июня и сопровождаются массовыми задержаниями.