Как монетизируют репрессии

Протестующим грозят не только тюрьмой, но и миллионными исками о возмещении ущерба — теперь и частные компании

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Арсенал мер по запугиванию участников протестных акций ширится: как и в 2012 г., к делу подключились госпредприятия, которые подали к организаторам протестных акций миллионные иски о возмещении ущерба. Но на этот раз компанию бюджетным организациям готовы составить и частные фирмы, которые не боятся репутационных потерь.

За месяц, прошедший с начала летних московских протестов, правящая бюрократия и ее силовой блок опробовали уже немало способов запугать протестующих. Фигурантами уголовного дела о «массовых беспорядках», описание которых в материалах дела расходится с описанием из УК, числятся уже 13 человек. Дела троих уже расследованы, следствие заняло порядка двух недель – исключительная скорость работы следствия должна подчеркнуть важность дела и для силовиков, и для гражданских властей. Продолжается и череда административных арестов лидеров протеста, незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму от несистемной оппозиции. В воскресенье стало известно о новом задержании Ильи Яшина на выходе из спецприемника, где он отбыл два ареста по 10 дней (фактически три, но они не суммируются). Юристу ФБК Любови Соболь суды выписали штрафов на общую сумму 930 000 руб. (она, как мать малолетнего ребенка, не может быть подвергнута аресту). Рядовых горожан пытаются вынудить остаться дома демонстративной жестокостью полиции и Росгвардии, безнаказанностью злоупотребляющих силой правоохранителей. В ход идут визиты судебных приставов, повестки в военкомат и угрозы изъятия детей у родителей, участвовавших в протестах.