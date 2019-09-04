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Власти Гонконга отзовут законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что законопроект об экстрадиции в материковый Китай будет официально отозван. Он стал причиной начала массовых протестов в стране.

Ранее Лам заявляла, что работа над законопроектом приостановлена, но протестующие требовали однозначно отозвать его. Они также сформулировали еще четыре основных требования к властям: отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание арестованных участников, создание независимой комиссии для оценки действий полицейских и введение всеобщего избирательного права. Однако Лам на данный момент отказалась их выполнить. По ее словам, прекратить уголовное преследование арестованных протестующих невозможно, так как это нарушает принципы верховенства закона и независимости минюста, а дискуссия о демократизации должна вестись в рамках правовых рамок и без дальнейшей поляризации общества.

Активист Джошуа Вонг, задержанный на прошлой неделе, написал на своей странице в Twitter, что заявление Лам было сделано слишком поздно. Власти Гонконга должны выполнить все пять требований протестующих, считает он.

Протесты в Гонконге начались в июне. За время их проведения были задержаны более 1200 человек.