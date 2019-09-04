ФСИН выплатит 700 000 рублей компенсации из-за пыток в СИЗО

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Суд взыскал с экс-владельца Forbes более 41 млн рублей в пользу журнала

АО «Ас рус медиа», которое в России управляет журналом Forbes, выиграло иск у компании «А-медиа», аффилированной с бывшим владельцем издания Александром Федотовым, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляла 41,6 млн руб., Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить требования истца полностью.

Сейчас в суде на рассмотрении находится еще несколько исков к аффилированным с Федотовым структурам: к «А-медиа дистрибьютор» на сумму 8,3 млн руб., к «Медиа дистрибьюшен» на сумму более 4,5 млн руб. Их суд пока не рассмотрел по существу.

Через компании «А-медиа» и «А-медиа дистрибьютор» размещалась реклама в Forbes и других журналах холдинга ACMG (L’Officiel, SNC, Numero и др.) Федотова, комиссия оставалась у компании. Эти две компании аффилированы с Федотовым, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с деятельностью этих компаний. Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман подтвердил «Ведомостям» эту информацию: часть рекламных бюджетов журнала, действительно, переводилась через эти компании. За это компании Федотова получали комиссию, говорит он, не уточняя ее размера.

В сумму иска входят средства, которые компания Федотова получала как до заключения сделки по продаже Forbes Магомеду Мусаеву, так и после, говорит Озман. Какая часть суммы иска была получена по завершении сделки, он не раскрывает. 17 марта 2019 г. Forbes расторг контракт с «А-медиа», сказал он.

Федотов стал владельцем российской версии журнала Forbes осенью 2015 г. Журнал вошел в холдинг ACMG, в который также входили журналы SNC, L’Officie, Golf Digest, Objekt Russia, Interni и др. В конце 2016 г. в издательском доме начались финансовые трудности: Федотов не смог погасить лицензионный платеж американскому Forbes в размере около $1 млн, а сделал это лишь спустя полгода. В марте 2017 г. ФНС блокировала расходные операции по счетам АО «Ас рус медиа», такие сведения были на сайте «Банкинформа», затем ФНС блокировала операции и по счетам в журналах ACMG. В августе прошлого года «Ас рус медиа» задолжала почти 100 млн руб. налогов. В том же месяце Федотов продал российский Forbes бизнесмену Магомеду Мусаеву, зятю бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Структуры Мусаева возьмут на себя погашение долгов издания, говорилось в сообщении компании.

В конце мая 2019 г. суд признал Федотова банкротом по его собственному заявлению. В качестве причины банкротства он указал «невозможность ИП погасить 381 млн руб. задолженности перед Silosso Co. Ltd». Представитель Forbes заявил «Ведомостям», что компания рассчитывает получить выигранные у Федотова в суде средства.