Прокурор потребовал для участника несогласованных акций Котова 4,5 года колонии

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Правительство Украины одобрило увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины согласовало увольнение Виталия Кличко с поста главы администрации Киева. Об этом на брифинге сообщил премьер Алексей Гончарук, передает УНИАН. Представление об увольнении Кличко было направлено в офис президента Владимира Зеленского.

Кличко назвал неконституционной и недемократичной попытку уволить его с поста главы администрации Киева. По его мнению, это шаг к уничтожению местного самоуправления и введению двоевластия в городе.

Кличко с июня 2014 г. занимает пост и мэра Киева, и главы городской администрации. Мэра Киева выбирают жители в ходе голосования, а главу администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.

Офис Зеленского 24 июля просил правительство согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации. Это связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента, который и назначал Кличко, поясняли в офисе. Однако действующий на тот момент состав правительства отказался рассматривать этот вопрос. 29 августа Верховная рада утвердила новый состав правительства.