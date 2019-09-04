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США ужесточили санкции против Ирана

Американские власти ужесточили санкции против Ирана, включив в санкционный список более 20 физических и юридических лиц, а также несколько нефтяных танкеров, говорится в сообщении минфина США. Помимо иранцев в санкционном списке оказались граждане Индии, ОАЭ и Ливана, а также 16 компаний, зарегистрированных в Иране, Индии, ОАЭ, Ливане, Сингапуре и Сирии. Из шести попавших под санкции судов четыре ходят под иранским флагом, два – под флагами Панамы и Федерации Сент-Китс и Невис.

Минфин США принял меры против крупной сети перевозки грузов, финансирующей силы специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, отмечается в сообщении ведомства. «Иран продолжает предпринимать провокационные действия, направленные на дестабилизацию региона и мира в целом», – сообщает минфин. Те, кто покупают иранскую нефть, поддерживают иранское военное и террористическое подразделение «Аль-Кудс», приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Санкции были введены против посредников, помогающих «Аль-Кудс» «скрывать свою причастность к продаже иранской нефти», говорится в сообщении. «Только весной 2019 г. подконтрольная "Аль-Кудс" сеть наняла более 10 судов для транспортировки Сирии более 10 млн баррелей сырой нефти», – считают в минфине США. Сумма сделки составила более $500 млн. Созданной сетью руководит генерал Корпуса стражей исламской революции, бывший министр нефти Ирана Ростам Гасеми.

В мае 2018 г. США вышли из соглашения о ядерной программе с Ираном, действующего с 2015 г., и объявили о восстановлении санкционного режима в отношении страны. Санкции коснулись в основном стран и компаний, ведущих бизнес с Ираном. В апреле этого года Вашингтон ужесточил санкции против Ирана, введя запрет на покупку иранской нефти другими странами, через месяц был введен запрет на покупку у иранских производителей железа, стали, алюминия и меди.