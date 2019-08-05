Китай импортирует иранскую нефть в обход санкций США

Поставки иранской нефти продолжаются в условиях непростых отношений США и Китая Eugene Hoshiko / AP Photo

Танкеры, связанные с китайской госкомпанией China National Petroleum Corporation (CNPC), продолжают поставлять иранскую нефть в Китай, несмотря на санкции против Тегерана, обнаружили США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с ситуацией человека и данные TankerTrackers. Если США решат принять жесткие меры, это может еще больше ухудшить отношения Вашингтона и Пекина.

Администрация президента США Дональда Трампа после выхода из международного соглашения о ядерной программе Ирана в мае 2018 г. стремится оказать «максимальное давление» на Тегеран. В ноябре Вашингтон ввел санкции, в том числе запрещающие импортировать нефть из Ирана, хотя он сделал исключение для Китая и еще нескольких государств, разрешив им продолжить закупки до мая 2019 г. Но Пекин продолжил покупать нефть у Ирана и после этого. По данным китайского правительства, в мае он импортировал 7,9 млн баррелей иранской нефти, а в июне – 6,3 млн. Для сравнения: в первые четыре месяца 2019 г. импорт составлял в среднем 16,7 млн баррелей.

Как минимум три танкера Bank of Kunlun (принадлежит CNPC) с мая неоднократно взаимодействовали с иранскими кораблями, пишет FT. Танкеры отключали свои транспондеры на несколько дней, но их перемещения все равно удалось отследить благодаря снимкам со спутника, сделанным компанией Planet Labs и переданным TankerTrackers, а по глубине их осадки – оценить, сколько груза приняли танкеры. «Данные и изображения со спутников определенно позволяют предположить, что связанные с Bank of Kunlun танкеры занимаются транспортировкой иранской нефти, – утверждает Самир Мадани из TankerTrackers. – Эти танкеры служат мостом между Ираном и Китаем».

При этом в конце прошлого года The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что CNPC решила отказаться от поставок нефти из Ирана. Bank of Kunlun должен был прекратить операции с иранскими контрагентами 4 ноября, в день возобновления санкций. Банк отрицает, что сейчас он связан с импортом нефти.

США в конце июля уже ввели санкции против китайского нефтяного трейдера Zhuhai Zhenrong, обвинив его в покупке иранской нефти. Компания не сможет совершать в США сделки со своими активами и имуществом, а также валютные и банковские транзакции.

Если Вашингтон введет санкции против CNPC, это будет означать значительную эскалацию его конфликта с Пекином, пишет FT. Компания является крупнейшим китайским производителем нефти, а ее публичное подразделение PetroChina работает в США и сотрудничает с международными энергетическими компаниями. Акции PetroChina торгуются в Нью-Йорке. А вот Bank of Kunlun Пекин всегда был готов пожертвовать, рассказал FT бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки. В 2012 г. США отрезали Bank of Kunlun от своей финансовой системы за нарушение предыдущих санкций против Ирана, и он до сих пор не имеет доступа к ней. В последние годы банк служил Пекину официальным каналом для закупки нефти у Ирана.

Поставки иранской нефти продолжаются в условиях непростых отношений США и Китая. Страны уже больше года ведут торговые переговоры и никак не могут прийти к соглашению. На днях Трамп объявил о введении с сентября 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Таким образом, под американские пошлины попадет уже практически весь импорт из Китая. В понедельник, 5 августа, курс юаня опустился ниже психологической отметки 7 юаней/$ впервые в 2008 г. По мнению некоторых экономистов, это может быть ответом Пекина в торговой войне с США, хотя Народный банк Китая это отрицает. Трамп назвал ослабление юаня валютной манипуляцией.

Кроме того, Вашингтон не прекращает оказывать давление на Huawei. Поэтому некоторые специалисты сомневаются, что Китай прекратит покупать нефть у Ирана. «Нельзя просить Китай поддерживать свою политику в отношении Ирана и Северной Кореи и одновременно пытаться ослабить или уничтожить его корпорации», – цитирует FT Денниса Уайлдера, бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ и Белого дома.