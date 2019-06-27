Европа надеется спасти соглашение о ядерной программе Ирана
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Иран пока еще не нарушил ограничения на запасы обогащенного урана, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ситуацией. Таким образом, у оставшихся участников международного соглашения об ограничении ядерной программы Ирана еще есть время, чтобы спасти эту сделку.
США в мае 2018 г. объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предполагающего снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы. Вашингтон также ввел санкции, запрещающие компаниям вести бизнес с Ираном и покупать у него нефть, хотя нескольким странам он разрешил продолжать закупки. Но затем Белый дом весной 2019 г. ужесточил эмбарго на поставки иранской нефти, намереваясь довести ее экспорт до нуля, а также запретил выкупать у Ирана обогащенный уран, что стало техническим препятствием на пути выполнения им своих обязательств. В ответ на это Тегеран отказался исполнять некоторые обязательства по СВПД и заявил, что продолжит обогащать уран, если не придет к новым договоренностям с другими участниками сделки – Россией, Францией, Великобританией, Германией и Китаем.
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