Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Иран копит уран

Европа надеется спасти соглашение о ядерной программе Ирана

В ближайшие дни его запасы обогащенного урана превысят допустимый уровень

Иран пока еще не нарушил ограничения на запасы обогащенного урана, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ситуацией. Таким образом, у оставшихся участников международного соглашения об ограничении ядерной программы Ирана еще есть время, чтобы спасти эту сделку.

США в мае 2018 г. объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предполагающего снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы. Вашингтон также ввел санкции, запрещающие компаниям вести бизнес с Ираном и покупать у него нефть, хотя нескольким странам он разрешил продолжать закупки. Но затем Белый дом весной 2019 г. ужесточил эмбарго на поставки иранской нефти, намереваясь довести ее экспорт до нуля, а также запретил выкупать у Ирана обогащенный уран, что стало техническим препятствием на пути выполнения им своих обязательств. В ответ на это Тегеран отказался исполнять некоторые обязательства по СВПД и заявил, что продолжит обогащать уран, если не придет к новым договоренностям с другими участниками сделки – Россией, Францией, Великобританией, Германией и Китаем.

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