Инвесторы испугались новых пошлин США

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Такое развитие событий застало инвесторов врасплох Mark Schiefelbein / AP Photo

Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о планах ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Ранее Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

Заявление Трампа прозвучало вскоре после возобновления торговых переговоров США и Китая. Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке в конце июня договорились о торговом перемирии. В конце июля американская и китайская делегации возобновили переговоры в Шанхае, но им не удалось достичь существенного прогресса. А Трамп в серии сообщений в Twitter обвинил Китай в нарушении своих обещаний, пригрозил новыми пошлинами, но при этом выражал надежду, что стороны «продолжат позитивный диалог» о торговом соглашении.