Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Трамп напугал инвесторов пошлинами

Инвесторы испугались новых пошлин США

Рынки упали из-за заявлений Трампа

Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о планах ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Ранее Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

Заявление Трампа прозвучало вскоре после возобновления торговых переговоров США и Китая. Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке в конце июня договорились о торговом перемирии. В конце июля американская и китайская делегации возобновили переговоры в Шанхае, но им не удалось достичь существенного прогресса. А Трамп в серии сообщений в Twitter обвинил Китай в нарушении своих обещаний, пригрозил новыми пошлинами, но при этом выражал надежду, что стороны «продолжат позитивный диалог» о торговом соглашении.

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