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Минобороны заплатит бывшим военнослужащим 4 млн рублей за обстрел из танков

Суд в Санкт-Петербурге обязал Минобороны выплатить трем бывшим рядовым 4 млн руб. компенсации морального ущерба за ранения, которые они получили во время учений в 2017 г. В результате двое из пострадавших остались инвалидами, сообщает РБК со ссылкой на адвоката потерпевших Дмитрия Герасимова.

По решению суда пострадавшему Дмитрию Пахмутову министерство выплатит 2,5 млн руб., Вадиму Габдуллину – 1 млн руб., а Арсену Османову – 500 000 руб. По словам адвоката, иск к Минобороны был подан в июне этого года. Пострадавшие требовали от ведомства 6 млн руб. компенсации. Представитель ответчика на заседание суда не явился.

Инцидент произошел 7 сентября 2017 г. на военном полигоне в Ленинградской области. Во время плановых танковых учений четверо рядовых попали под обстрел. 20-летний Андрей Виттих был убит на месте, а Пахмутов и Габдуллин получили инвалидность третьей и второй групп соответственно. Османов 67 дней провел в госпитале, его до сих пор беспокоят боли и есть проблемы с дыханием, рассказал адвокат. В феврале 2019 г. отвечавших за организацию стрельб Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина признали виновными в халатности и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

12 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о выплатах по 200 000 руб. семьям сотрудников Российского федерального ядерного центра, погибших во время взрыва на военном полигоне под Архангельском. Взрыв произошел 8 августа во время испытания ракеты. В Минобороны сообщали о пяти погибших. Также Минобороны выплатит компенсации жителям деревни Каменка Красноярского края. Их дома разрушили две серии взрывов (5 и 9 августа) в военной части. Сумма компенсаций составит до 50 000 руб.