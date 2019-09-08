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Путин проголосовал на выборах в Москве за не знакомого с ним кандидата

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс». Это произошло на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук.

По словам Путина, он не знаком лично с кандидатом, за которого голосовал: «Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек». На вопрос, не хотелось бы ему, чтобы выборы были разнообразнее и с большим количеством кандидатов, Путин ответил отрицательно. «Важно не сколько, важно – какого качества. В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется», – уверен президент.

В округе № 37 (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского), где голосует Путин, зарегистрировано три кандидата. Все они представители парламентской оппозиции: действующий зампред Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), победивший в этом округе на предыдущих выборах в 2014 г., Александр Романович («Справедливая Россия») и Юрий Максимов (ЛДПР).

Сегодня, 8 сентября, в России единый день голосования. К участию в выборах в Мосгордуму по 45 одномандатным округам допущены 228 кандидатов. В июле и августе в Москве прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов. 10 августа на согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли около 60 000 человек.