Политика / Демократия

Система электронного голосования в Москве остановлена. Онлайн дня выборов в России

В Санкт-Петербурге выбирают губернатора, в Москве – городскую Думу. Руководителем Сахалина будет кандидат от власти

Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике