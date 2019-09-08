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Демократия
Система электронного голосования в Москве остановлена. Онлайн дня выборов в России
В Санкт-Петербурге выбирают губернатора, в Москве – городскую Думу. Руководителем Сахалина будет кандидат от власти
08 сентября
09:14
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