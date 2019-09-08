Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве во внутренние дела России

Максим Стулов / Ведомости

Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов депутатов в Мосгордуму, когда размещение такой рекламы запрещено законом о выборах, сообщил Роскомнадзор.

Служба нашла рекламные объявления в соцсети и на видеосервисе YouTube (принадлежит Google), но конкретных примеров таких объявлений в сообщении для СМИ не привела.

«Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», – заявил Роскомнадзор.

На платформах Google и Facebook уже далеко не в первый раз размещается политическая реклама в предусмотренный российским законодательством о выборах «день тишины», добавил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Аналогичные ситуации уже были в прошлом году: тогда Роскомнадзор рекомендовал американским компаниям исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом, но Google и Facebook эти рекомендации проигнорировали.

В середине августа в Госдуме была сформирована комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Факты нарушений правил агитации со стороны Google и Facebook будут направлены для рассмотрения в эту комиссию, говорит Ампелонский.

В сентябре 2018 г. Роскомнадзор, Центризбирком и Генпрокуратура направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Все они были связаны с призывами оппозиционера Алексея Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, в единый день голосования 9 сентября 2018 г. и выйти на акции протеста против решения чиновников. Соответствующие ролики Навального были размещены на YouTube и продвигались на условиях рекламы, выяснила служба.

Из-за претензий российских властей Google удалил «платную рекламу митинга», говорил соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков. В Google подтверждали, что блокировка рекламных роликов Навального связана с требованиями закона.

Через некоторое время представитель Центризбиркома заявил, что у комиссии больше нет претензий к компании Google в связи с размещением политической рекламы, а также похвалил американскую компанию за соблюдение российских законов о рекламе накануне выборов.

Роскомнадзор вернулся к вопросу политической рекламы на интернет-площадках в августе этого года: служба потребовала прекратить использовать YouTube для рекламирования массовых протестов в Москве. По данным службы, оппозиционные YouTube-каналы, в частности, оплачивали платформе отправку массовых push-уведомлений.